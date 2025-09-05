China golpea al cerdo español con aranceles del 20% para ElPozo, Campofrío y otras empresas cárnicas europeas

Otra guerra comercial se abre para Europa y España. Los afectados en esta ocasión son los productos cárnicos y el enemigo, China. El Ministerio de ... Comercio del gigante asiático anunció este viernes que impondrá desde el próximo miércoles aranceles temporales de hasta un 62,4% sobre esta mercancía procedente de la UE y afectará, en mayor o menor medida, a empresas nacionales como ElPozo, Campofrío o Sánchez Romero Carvajal con tasas que rondarán el 20%. Quedan fuera de esta represalia el jamón ibérico y el resto de embutidos.

El hachazo de Pekín a este tipo de artículos refrigerados o congelado -carne de cerdo, casquería, grasa de ese animal y otros derivados- se enmarca en la investigación 'antidumping' lanzada por Pekín, que acusa a Bruselas de dañar a la industria del porcino china con sus exportaciones- y se interpreta como un castigo a los gravámenes que adoptó la Unión Europea en octubre de 2024 sobre los vehículos eléctricos fabricados en el país asiático.

Pese a este duro golpe, un importante contingente de compañías españolas ha logrado esquivar las penalizaciones más onerosas del 62,4% impuestas, con carácter general, a todas las firmas europeas. Entre las empresas nacionales afectadas o que operan en territorio español estarían Litera Meat, con un arancel del 15,6%, o la filial de la danesa DAT-Schaub, con un 31,3%. Y sociedades como ElPozo Alimentación, Campofrío o Sánchez Romero Carvajal Jabugo enfrentarán un recargo del 20%.

La lista sigue con idéntica cifra para Embutidos Rodríguez; La Comarca Meats; Olot Meats; Canpipork; Hola Food; Montesano Extremadura; Embutidos Fermín; The Pink Pig; Fortune Pig; Tripas San Mateo; Le Porc Gourmet; Mafresa, el Ibérico de Confianza; Tripas Levantina Barea; FJS Animal By-Products; Corporación Alimentaria Guissona; Centro de Abate de Suínos do Oeste (Caso); y Productos Ibéricos Calderón y Ramos.

Además, también están penalizados con un 20% Frigoríficos Costa Brava; Frigoríficos Unidos; Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne; Frigoríficos del Nordeste; Matadero Frigorífico de Fuentes El Navazo; Matadero Comarcal del Bagues; Matadero Frigorífico Aviniyó; Matadero de Guijuelo; Industrias Frigoríficas del Louro (Frigolouro); Industrias Cárnicas Montronill; Industrias Cárnicas Tello; e Industrias Cárnicas Loriente Piqueras. Tanto la filial española de la neerlandesa Van Hessen como International Casing Products; Fábrica, Matadero y Despiece; Grup Baucells Alimentació; Cárnica Batallé; Cárnicas Cinco Villas; Cárnicas Frivall; Càrniques Celrà; Càrniques de Juià; International Casing Products; Fábrica, Matadero y Despiece; Grup Baucells Alimentació; Patel; Friselva; Mafrigues; y Noel Alimentaria han sido castigadas con otro 20% por Pekín.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se mostró este viernes partidario de buscar una solución negociada con China. Destacó que las relaciones comerciales de España con este país son «fluidas» e «intensas», en particular en el ámbito agroalimentario, y señaló que a falta de un análisis más profundo, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Agricultura están «en favor de solucionar cualquier diferendo que pueda existir por vía negociada» y que, «lógicamente», van a apoyar al sector porcino «en relación con esta y otras situaciones que se pueda encontrar».

300 millones de toneladas exportadas en el semestre

La organización empresarial del sector de la carne Anice indicó que en el primer semestre de 2025 las exportaciones de carne de cerdo y subproductos a China habían comenzado a recuperar el terreno perdido en los últimos años, y ha añadido que entre enero y junio se exportaron 279.838,58 toneladas por un valor de 570,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 13,9% respecto al mismo periodo de 2024.

Las principales asociaciones de esta industria lamentaron la imposición de estos aranceles aunque destacan que España tiene la tasa más baja en comparación con el resto de Europa. Ello se debe, según Interporc, a la «transparencia, agilidad y profesionalidad» con la que las empresas españolas se pusieron a disposición de las autoridades chinas, a la buena coordinación de Interporc y las asociaciones sectoriales con las empresas y a las relaciones de confianza con las que trabajan con los operadores de ese país.