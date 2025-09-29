El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Oficina de Neinor Homes en el barrio de Artaza de Leioa Manu Cecilio

Competencia da luz verde a la opa de Neinor sobre Aedas

El visto bueno de la CNMC allana el camino para la creación de un gigante inmobiliario

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:33

El gigante español del ladrillo comienza a tomar forma. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó ayer, en primera fase y ... sin compromisos, la oferta pública de adquicisión de Neinor Homes sobre sobre su principal competidor, Aedas. Una operación que alumbra al primer gran actor nacional y que surge por la urgencia para vender de algunos fondos de inversión.

