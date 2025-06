La confianza de los economistas asturianos alcanza su mejor dato en siete años

A pesar de la incertidumbre actual, de los conflictos geopolíticos o de los problemas que atraviesan empresas como las ingenierías o Arcelor, la confianza de ... los economistas asturianos mejora. Así lo revelan los resultados del Económetro, un indicador de la confianza de estos profesionales que se elabora mediante una encuesta y cuyo objetivo es el análisis a corto plazo de temas estructurales y de actualidad. En su séptima edición, presentada este lunes, el índice alcanza el mayor valor de toda su serie histórica, que arrancó en 2019, y se sitúa «muy cercano al optimismo», aunque con datos ambivalentes.

En este informe, elaborado por el Colegio Profesional de Economistas de Asturias junto a la Universidad de Oviedo y con el patrocinio de Caja Rural de Asturias y el Grupo Lener, han participado 300 economistas mediante una encuesta realizada entre el 10 de marzo y el 22 de abril de este año.

El Económetro se estructura en dos bloques: cuestiones recurrentes y no recurrentes. En cuanto a las primeras, que se preguntan en cada edición y son relativas a cómo perciben los encuestados la evolución anual de su situación económica personal y de la de Asturias, los resultados muestran un índice de confianza de -0,85 puntos, en una escala de -100 a 100, una cifra que a pesar de seguir en negativo, es la mejor de toda la serie histórica. Destacan los datos positivos referidos a la economía de los hogares (2,45) y sobre todo a la confianza en la capacidad de ahorro (23,6). También mejora la situación económica personal respecto al año previo; aumenta del 73,4% de 2024 al actual 80,3%, y para los próximos doce meses se sitúa en el 77,3%.

Sin embargo, existe una tendencia negativa, y expectativas ligeramente peores que las del año pasado en cuanto al futuro de la economía asturiana en su conjunto (-20,15 en 2025 frente a -19,27 de 2024) y a su capacidad de generar empleo (-9,3 en 2025 frente a -5,32 en 2024).

«Sorprende que el optimismo de la marcha económica de la región sea menos que el de la personal de los encuestados», subraya el presidente del Colegio, Abel Fernández. Así, la mayoría de economistas consultados, el 55%, percibe que la situación económica de Asturias es igual o mejor que la de hace un año, pero ya son menos de la mitad los que esperan que en 12 meses se mantenga o avance (46,7%).

En cuanto a prioridades, la presión fiscal, el precio de la energía, los costes salariales y las infraestructuras y comunicaciones son los cuatro factores que consideran que condicionan la competitividad de la economía regional, pero se cambia ligeramente el orden. Los impuestos acrecientan su rol de principal preocupación hasta el 73,3% y el precio de la energía asciende un puesto (53%), al segundo, y supera a infraestructuras y comunicaciones, que pasan al cuarto lugar (42,5%), sobrepasados también por costes laborales (46,3%).

En cuanto a las cuestiones no recurrentes, la mitad de los economistas encuestados cree que los tipos de interés oficiales continuarán reduciéndose este año, aunque no significativamente, y el 42,7% afirma que la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales puede tener como consecuencia una menor creación de empleo, mientras que un 28,3% lo cree probable –el 29% restante no lo contempla–.

Y la práctica totalidad de los economistas considera que la subida de aranceles a las importaciones por parte de Estados Unidos tendrá efectos negativos (el 72%) o muy negativos (20,3%) sobre la industria y economía asturianas.

Por otro lado, existe cierto debate en torno a las medidas que se deben adoptar para el fomento del alquiler de vivienda a precio asequible. El 36% establece como prioritario la concesión de avales públicos que garanticen el cobro a sus propietarios, aunque otro fuerte grupo se decanta por beneficios fiscales a los dueños o a los promotores de vivienda asequible. Solo el 17,3% se centra en limitar el alquiler turístico y el 5,3% aboga por aumentar los gravámenes a los pisos desocupados.

Por otro lado, la mayoría ve prioritario incidir en la educación financiera de la ciudadanía, sobre todo, en nóminas, facturas y productos financieros cotidianos.