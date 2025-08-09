Joel García (Muñás, Valdés, 1980) defiende la colaboración entre el sector de la construcción y las administraciones para dar solución a problemas que afectan a ... los ciudadanos, como el que supone la falta de vivienda a precios asequibles. Pero el presidente de CAC-Asprocon insiste en que, sin la participación de los promotores y los constructores, «no habrá una política viable» que resuelva esta grave carencia. Respecto a la burocracia, aunque reconoce «alguna mejora», insiste en pedir una «legislación más acertada» para reducir la carga a la que se enfrenta el sector. En un aspecto más positivo, García pone en valor las oportunidades que brinda a los jóvenes la construcción, necesitada de savia nueva.

–La vivienda se ha convertido en un problema de país. ¿Cuántas se necesitan en Asturias en los próximos años?

–Creo que es un problema de país y que una de sus soluciones es construir más vivienda. Asturias necesita en torno a 1.500 viviendas al año para hacer frente a la demanda.

–Usted insta a los alcaldes a poner suelo a disposición para desarrollos residenciales. ¿Cree que le harán caso?

–Sí, porque es un problema político al que tienen que darle respuesta. Por los movimientos que apreciamos, parece que así es. Más les vale. Voy a insistir en que conviene contar con un buen instrumento de gestión del suelo, aprovechar, por ejemplo, la experiencia y el conocimiento de Sogepsa, que también llevamos siete años diciéndolo.

–¿Qué proponen los constructores para abaratar el precio de la vivienda?

–Construir más y rehabilitar más. Y principalmente, suelo, suelo y suelo.

–CAC-Asprocon reclama incluir en la revisión de la Estrategia Industrial del Principado la industrialización de la vivienda. ¿Qué supondría para el sector?

–Sin duda, un avance. Es una opción que debe contemplarse y que supone más posibilidades para la construcción de vivienda y un desarrollo industrial exportable. En Asturias hay capacidad para esta alternativa industrial, porque hay inteligencia, tecnología y diseño.

–Se ha paralizado el Plan Llave de Gijón a petición de CAC-Asprocon. ¿No es viable el desarrollo residencial con el actual precio del módulo de la vivienda protegida?

–Efectivamente, no es viable a ese precio. Y la demostración es que la propia Administración construye a 200.000 euros y quiere que nosotros lo hagamos a 160.000 euros. Pedimos menos cinismo e hipocresía y más realismo. Los responsables políticos de vivienda en Asturias deberán reconocer que no habrá una política viable sin la participación de los promotores y constructores.

–¿Cuánto considera que habría que subir ese precio?

–Como mínimo, un 25%, con su actualización al IPC anual, pero es necesario sentarse a negociar ya. La nueva Ley de Vivienda de Izquierda Unida empeora la situación.

–¿La única alternativa de Gijón para crecer es Jove?

–No, no es la única, es muy importante, pero no la única. La no renovación del convenio de Jove ha paralizado la construcción de 1.200 viviendas. Gijón cuenta también con otras opciones de crecimiento y desarrollo residencial, como El Natahoyo.

–¿Sigue defendiendo el soterramiento del tráfico en el Muro?

–Por supuesto. Las ciudades necesitan respuestas audaces y ambiciosas, con altura de miras, que resuelvan problemas. Y la excusa de las dificultades técnicas la desmontan obras como la variante de Pajares o el Eurotúnel.

«El occidente no puede desaprovechar los tráficos de personas y mercancías de Portugal» –¿Aprecia avances en las grandes infraestructuras de Asturias que están pendientes? –Con la variante de Pajares en funcionamiento y reconociendo la fuerte inversión pública de los últimos años en Asturias, hay que asegurar las actuaciones pendientes: la conexión con El Musel, la autovía del occidente y la prolongación hacia Ponferrada, algo que es de justicia con el occidente y de una gran importancia estratégica para Asturias. Tenemos a un país, Portugal, a 120 kilómetros en línea recta de Cangas del Narcea, con sus tráficos de personas y mercancías que no podemos desaprovechar. Es una clara oportunidad que nos parece absurdo que el Gobierno no la ponga en su agenda política. –Se han cumplido tres años de su segundo mandato. ¿Qué le queda por hacer? –La modernización de la Fundación Laboral de la Construcción es una de ellas. También el reforzar en el sector las prácticas de la economía circular, impulsar la industrialización de la construcción, mejorar las condiciones laborales para hacer más atractivo el sector para los jóvenes, y lograr atraer, acercar a las mujeres a nuestra actividad, que es un reto pendiente. Creo que el objetivo de modernización es siempre una aspiración de todas las empresas, y quisiera que se viera un sector de futuro. Como ocurre en todo aquello que quiere avanzar, lo mejor está por venir. –¿Tiene intención de volver a presentarse una tercera ocasión? –Llegará el momento en que pueda contestar. Ahora no toca.

–En Oviedo, La Vega va para largo y las demoliciones del viejo HUCA están paralizadas y su plan especial no estará redactado hasta principios de 2028, ¿cómo lo ve?

–Con escepticismo y preocupación. De La Vega hemos pasado de no hablar de ello a hablar bastante y se ha dado un paso. Y con respecto al viejo HUCA, necesita resolver el tema de la demolición, que es una auténtica decepción. Sinceramente, los que nos dedicamos a esto sabemos que en nuestra actividad la paralización de una actuación es una posibilidad, pero que no debe prolongarse demasiado tiempo. Las dos actuaciones necesitan planeamiento y animo a que se solventen cuanto antes todos los problemas, porque la solución a ambas partes de la ciudad no puede esperar tanto tiempo. Por muy complejas que sean las soluciones urbanísticas, la sociedad asturiana no merece tener proyectos que se prolonguen 25 años o más.

–¿Cree que el Ayuntamiento de Oviedo debería empezar a plantear cuanto antes la gran reforma del Carlos Tartiere?

–Desconozco cuál es la situación del estadio y las previsiones municipales.

–Se rehabilitan edificios completos para pisos turísticos en el centro de Oviedo y el Antiguo. ¿Está demasiado saturada la zona?

–No lo creo. Las zonas antiguas de casi todas las ciudades asturianas tienen mucha demanda de rehabilitación por los condicionantes culturales y patrimoniales. La necesidad de rehabilitación va más allá del uso turístico, y entiendo que la rentabilidad de este uso sea una de las fórmulas que empuje esa rehabilitación.

–¿La rehabilitación es lo que tira ahora del sector?

–No, aunque es una de las actividades importantes del sector que no puede perder recursos por la ineficiencia de la Administración. El real decreto de la rehabilitación salió en 2021, la primera convocatoria en 2023 y la segunda en noviembre de 2024, de la que aún no hay resolución. Teniendo en cuenta que las actuaciones deben estar finalizadas en junio de 2026, tememos que se vayan a perder los fondos del programa europeo, algo que no podemos ni debemos permitir.

–¿Cuántos trabajadores precisa el sector para atender la demanda actual y futura?

–Según los últimos datos recientes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en España actualmente existe una necesidad estimada de unos 700.000 trabajadores cualificados en el sector. Con respecto a Asturias, la estimación es de unos 8.000 trabajadores a corto-medio plazo.

–Piden facilitar la incorporación de extranjeros para paliar la falta de mano de obra. ¿Hay muchas trabas?

–Hay, pero cada vez menos. Las medidas que ha tomado el Gobierno han facilitado las cosas, y ahora tenemos que pedir agilidad en las tramitaciones. Siempre hemos defendido una inmigración ordenada y con trabajo y hemos colaborado activamente con la Oficina de Migración de Delegación del Gobierno en varias cuestiones, como es el caso de Paraguay, y estamos dispuestos a seguir haciéndolo.

–¿Qué ofrece la construcción a los jóvenes asturianos?

–Un sector de futuro y trabajo con salarios dignos y bien retribuidos.

–¿Sigue pensando que las prestaciones públicas desincentivan la búsqueda de trabajo?

–No cabe duda de que las prestaciones son necesarias en situaciones difíciles y momentos de crisis para muchas personas, pero aquellas que tengan oportunidades reales de trabajo deben aprovecharlas.

–¿Qué impacto tiene el absentismo en el sector?

–Sin duda ha aumentado, y estamos alertando sobre la importancia del problema. En Asturias, la estimación global es de un 22% superior a la media nacional. El dato es preocupante y la Administración tiene que implicarse, tanto en el análisis de las causas, como en la colaboración de las posibles soluciones.

–Uno de sus grandes caballos de batalla es la burocracia. ¿No ha mejorado nada en los últimos años?

–Sí, y seguirá siéndolo, y aunque reconozcamos alguna mejora, esta no debería proceder de los incrementos de personal ni del aumento del gasto público, sino de una legislación o normativa más acertada. Sería más económico y eficaz.

–Apuesta por el aval electrónico, ¿ve receptivo al Principado a esta propuesta?

–Llevamos años reclamándolo, porque está en la línea de la simplificación y de la agilización administrativa. Desafortunadamente, no vemos mucha receptividad en la Administración asturiana para su implantación y que eso ocurra lo consideramos lamentable.

–Al Gobierno asturiano le pide también que programe las inversiones en infraestructuras. ¿La incertidumbre es el pan de cada día?

–Al Gobierno asturiano le pedimos que cumpla con la inversión en infraestructuras del 3% del presupuesto regional firmada en la concertación social. Es fundamental eliminar la incertidumbre con una planificación clara de las actuaciones. Eso garantiza seguridad.