El presidente de CAC-Asprocon, Joel García, durante su visita a la Feria de Muestras con motivo del Día del Empresariado. A. Piña

Joel García, presidente de CAC-Asprocon

«La construcción asturiana necesita 8.000 trabajadores en el corto o medio plazo»

«La Administración construye a 200.000 euros y quiere que nosotros lo hagamos a 160.000. Pedimos menos cinismo»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:40

Joel García (Muñás, Valdés, 1980) defiende la colaboración entre el sector de la construcción y las administraciones para dar solución a problemas que afectan a ... los ciudadanos, como el que supone la falta de vivienda a precios asequibles. Pero el presidente de CAC-Asprocon insiste en que, sin la participación de los promotores y los constructores, «no habrá una política viable» que resuelva esta grave carencia. Respecto a la burocracia, aunque reconoce «alguna mejora», insiste en pedir una «legislación más acertada» para reducir la carga a la que se enfrenta el sector. En un aspecto más positivo, García pone en valor las oportunidades que brinda a los jóvenes la construcción, necesitada de savia nueva.

