La construcción asturiana pide reducir la burocracia para «mantener la tendencia inversora»

El presidente de CAC-Asprocon, Joel García, pidió ese viernes en Vegadeo, durante celebración de la asamblea de la patronal de la construcción, trabajar en ... la reducción de la burocracia y de los trámites administrativos para «mantener la te tendencia inversora» en un sector que, aseguró, atraviesa un momento «positivo» en la región.

«Esa es nuestra gran pelea», subrayó. Y por eso hizo hincapié en que la 'Ley Simplifica' planteada por el Gobierno del Principado de Asturias «va por el buen camino». En ese sentido, se mostró confiado en que la modificación ayudará a «conseguir una administración automatizada, digital y sin duplicidades».

No fue la única reclamación de García. El problema de la falta de mano de obra, «un problema que no es tan fácil de resolver, porque la gente joven no se incorpora al sector». Así, reclamó traer mano de obra inmigrante para suplir esa falta de personal: «Habrá que invertir y formar a profesionales».

El presidente de la patronal de la construcción asturiana también hizo referencia a la cuestión del absentismo laboral, un asunto que «hay que abordar junto a los sindicatos y los diferentes actores». En esa línea, afirmó que «las bajas afectan gravemente a la productividad».

Además, reclamó incluir en la revisión de la estrategia industrial del Principado la industrialización de la vivienda. Una medida destinada a incrementar la oferta en un contexto de fuertes incrementos de precio fruto del aumento de la demanda. Para ello, se encuentran en reuniones con el Gobierno autonómico.

Para que se estabilice el precio de la vivienda hace falta mano de obra y suelo finalista y agilidad en las licencia. Son varias cosas las que hacen que suba, porque los materiales también se encarecen y el absentismo genera más costes a las empresas.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno del Principado, destacó el «éxito compartido» que supone el buen momento del sector: «No hay más que pasearse por las calles de Asturias para ver cómo las grúas se alzan con fuerza». Además, remarcó que la construcción es «un pilar de la economía asturiana» y señaló que avanzar hacia la industrialización de la vivienda es «el camino mas rápido» para mejorar la oferta de vivienda asequible.

Por su parte, el alcalde de Vegadeo, César Álvarez, defendió el papel «clave» de la construcción en la sociedad: «Sois quienes hacéis realidad los proyectos, quienes transformáis ideas en estructuras, caminos, viviendas y espacios de vida«. También elogió »la visión para encontrar nuevas formas de habitar, de crecer y de convivir en equilibrio con el territorio«.