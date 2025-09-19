Una cuenta para la vuelta al cole

Clara Alba Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Este texto corresponde a la newsletter 'Ajuste de cuentas' donde hablamos de dinero sin tapujos, abordando pequeños hábitos del presente que nos ayudarán a hacer más fuerte, financieramente hablando, a nuestro 'yo futuro'.

Tras dos meses de vacaciones en los que hemos gastado más de lo habitual, enfrentar la vuelta al cole ha sido todo un reto para las familias, con un gasto medio de 425 euros por niño entre libros, uniformes, material escolar, etc. No está de más recordar que buena parte de ese desembolso es deducible en la próxima declaración de la renta, dependiendo de la comunidad autónoma.

Pero a estas alturas, y con el curso ya empezado, retomo esta newsletter para ir un paso más allá e intentar que ese agobio por la cuesta de septiembre -tres de cada diez españoles no consiguen ahorrar este mes debido a la vuelta al cole, según Rastreator- se transforme en una lección que nos permita ser mejores en la administración de nuestras finanzas personales.

No hablo solo los padres; también de los niños que ya tienen edad para ello. Según el último informe PISA, cuatro de cada 10 alumnos españoles no saben interpretar básicos financieros como una factura o una nómina. Un dato que evidencia la necesidad urgente de acelerar su educación financiera y, para ello, una buena opción es empezar con la apertura de una cuenta bancaria, que ya tienen el 55% de los alumnos de entre 15 y 16 años.

Este tipo de productos que los bancos ofrecen, por lo general, de forma gratuita, permite que los jóvenes empiecen a tener una relación más sana con su dinero, administrando su paga o controlando mejor en qué gastan y cuánto pueden ahorrar. Pero, ¿cómo se contratan? Sencillo; los padres o tutores legales son los encargados de abrir la cuenta del menor (que no tiene capacidad legal para hacerlo) presentando solo su DNI, el del menor y el libro de familia.

Conscientes de que este es un buen mes para 'enganchar' al colectivo, los bancos han comenzado a lanzar ofertas que las familias pueden aprovechar. Por ejemplo, desde el pasado 1 de septiembre, BBVA ofrece la apertura de su Cuenta Online de Menores (entre 0 y 17 años) con una promoción por la que regala 30 euros con un ingreso de 10.

Bankinter, Santander o CaixaBank también cuentan en su escaparate con este tipo de productos. Y este año se ha sumado ING, que va un paso más allá con el reciente lanzamiento de la Cuenta Start para jóvenes de entre 14 y 17 años. Con ella se pueden realizar pagos online y en comercios a través del móvil, o enviar y recibir dinero a través de Bizum, todo monitorizado por el adulto a través de notificaciones, que siempre podrá encender o apagar la tarjeta del menor, así como su uso en internet.

Envío de dinero

Bizum es precisamente uno de los usos que las entidades pretende incentivar entre los adolescentes para enviar y recibir dinero desde su móvil, siempre bajo la supervisión de un adulto. BBVA, Bankinter, Imagin, KutxaBank, Cajasur, Cajamar o Globalcaja también lo ofrecen en este tipo de cuentas, con una versión adaptada a los más pequeños y supervisada por los tutores legales.

Los bancos no quieren perder comba en este negocio, conscientes de que el 70% de los niños de 10 a 15 años en España ya cuenta con teléfono móvil, según el estudio Móviles en España 2025 elaborado por TBS Education. A los 12 años, más de dos tercios ya cuenta con un dispositivo, aunque donde se dispara la cifra es a los 15, con más del 96% de ellos con un móvil propio. Entidades como imagin (banca digital de Caixabank) han visto cómo desde que habilitó Bizum para el grupo de edad de entre 14 y 17 años, allá por marzo de 2024, estos jóvenes han realizado más de 4,2 millones de envíos por esta aplicación.

Según un reciente análisis realizado por Helpmycash.com, una de las diferencias con las aplicaciones para adultos es que el sector ha impuesto, en general, unos límites de envío de dinero inferiores al de los mayores. ING y BBVA, por ejemplo, permiten enviar un tope de 50 euros por operación. Bankinter sube el máximo a 200 euros, aunque los padres también pueden establecer límites máximos diarios, semanales o mensuales. La clave está en tener la oportunidad de acceder a una herramienta que puede ayudar a adquirir hábitos de consumo y ahorro responsables, siempre -eso sí- que sea bien utilizada.