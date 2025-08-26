Cuerpo ofrecerá más ayudas a los afectados por los aranceles de Trump

El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, comenzó este martes su ronda de reuniones con los sectores más afectados con los aranceles que la ... UE ha pactado con EE UU y que, por norma general, supondrán un 15% de encarecimiento para los productos exportados. En un comunicado, el ministerio mostró unas fotografías de Cuerpo en su encuentro con los grupos de trabajo de bienes de consumo y con el de productos industriales. Este miércoles se producirá la reunión con el de productos alimentarios y con el de química y medicamentos. Por último, el encuentro con el grupo de trabajo de bienes de equipo y material eléctrico se producirá el jueves por la mañana.

Desde Economía indicaron que estas reuniones se desarrollan por la puesta en marcha del plan de respuesta comercial que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros solo unas horas después de que Donald Trump estableciera nuevos aranceles al resto del mundo en su conocido como 'Día de la Liberación' el pasado 2 de abril. Es la forma «más eficiente» de acompañar a las empresas afectadas por este problema, según aseguran desde el gabinete de Cuerpo. En estos encuentros el ministro está acompañado por el secretario de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, así como por el ministro de Industria, Jordi Hereu, en unas reuniones y por el de Agricultura, Luis Planas, en otras.

Tras estas reuniones el Ejecutivo actualizará el plan de respuesta para apoyar a empresas y trabajadores afectados. Este plan supone la movilización de un total de 14.300 millones de euros, de los cuales unos 7.500 son nuevos fondos y otros 7.000 se emplearán de instrumentos financieros ya existentes. El dinero no se ha activado aún en su totalidad, sino que hay varias fases. La primera entró en vigor en abril con 5.000 millones del ICO (Instituto de Crédito Oficial), 720 millones de instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización y 2.000 millones más de seguros en créditos a la exportación (CESCE+CARI). Entonces el ministerio anunció que el resto de medidas se pondrían en marcha más adelante.

Adicionalmente, otras medidas para proteger el tejido productivo es el Plan Moves III, dotado con 400 millones, el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, con 200 millones, la recanalización de hasta 5.000 millones del Plan de Recuperación o el Plan ICEX para la promoción de empresas.

El comercio mundial

Los datos ya apuntan a que la política arancelaria de Trump se deja sentir en el comercio global. En el segundo trimestre del año, mientras que las exportaciones crecieron un 2,6%, las importaciones se mantuvieron prácticamente sin cambios debido a la fuerte contracción de las compras en EE UU tras el anterior aumento en el primer trimestre, según los datos difundidos este martes por la OCDE.

Por geografías, las ventas de EE UU hacia otros países repuntaron un 0,3% y las compras del exterior cayeron cerca de un 4% mientras que las exportaciones e importaciones de la UE-27 aumentaron un 1,8% y un 2,26%, respectivamente.

Las estimaciones preliminares indican un crecimiento considerable del comercio de servicios del G20, con un aumento de las exportaciones y las importaciones del 4,7 % y el 2,9 %, respectivamente, en el segundo trimestre de 2025. Los resultados comerciales de este periodo «se vieron influidos por la depreciación del dólar estadounidense frente a la mayoría de las monedas y el aumento de la incertidumbre comercial, tras los nuevos anuncios arancelarios», apunta el ente internacional en una nota.