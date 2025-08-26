El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro Cuerpo y el ministro Hereu, este martes con los sectores afectados por los aranceles. RC

Cuerpo ofrecerá más ayudas a los afectados por los aranceles de Trump

El Gobierno actualizará el plan de apoyo a empresas y trabajadores tras las reuniones de trabajo que han iniciado

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 19:08

El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, comenzó este martes su ronda de reuniones con los sectores más afectados con los aranceles que la ... UE ha pactado con EE UU y que, por norma general, supondrán un 15% de encarecimiento para los productos exportados. En un comunicado, el ministerio mostró unas fotografías de Cuerpo en su encuentro con los grupos de trabajo de bienes de consumo y con el de productos industriales. Este miércoles se producirá la reunión con el de productos alimentarios y con el de química y medicamentos. Por último, el encuentro con el grupo de trabajo de bienes de equipo y material eléctrico se producirá el jueves por la mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  9. 9 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes
  10. 10 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuerpo ofrecerá más ayudas a los afectados por los aranceles de Trump

Cuerpo ofrecerá más ayudas a los afectados por los aranceles de Trump