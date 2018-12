Aditya Mittal pide a los directivos de las plantas asturianas que «se focalicen» en ganar competitividad Asegura que el grupo «cuida sus instalaciones», pero tras la compra de Ilva advierte de que «hay que seguir mejorando» NOELIA A. ERAUSQUIN Gijón Martes, 11 diciembre 2018, 13:44

El CEO de ArcelorMittal en Europa, Aditya Mittal, aseguró este medio día en París a preguntas de este periódico que las plantas asturianas de la compañía, como las del resto del grupo, tienen que «seguir mejorando y siendo más competitivas» ante la compra de la italiana Ilva, que ha sido la gran protagonista, junto a la descarbonización del 'ArcelorMittal Europe Media Day'. Cuestionado sobre los posibles efectos que pueda tener la adquisición de la factoría italiana en las factorías de la región, Mittal afirmó que el grupo «cuida mucho sus instalaciones», pero también que el equipo directivo tiene «que focalizarse en estos temas», en referencia a ganar competitividad.

Por otro lado, el CEO de Productos Largos en el continente, Augustine Kochuparampil, situó las factorías del Principado como «un centro de excelencia» en carril. Ante los esfuerzos de la multinacional por incrementar sus productos de valor añadido en toda Europa y su peso en las plantas de la región, Kochuparampil destacó los objetivos de incrementar la producción de carril y alambrón, para hacerlos de más calidad. «Tenemos una planta de alto valor añadido», insistió, para destacar también la labor del centro de Avilés de I+D en estos dos productos, ambos dependientes directamente de su división.

El 'ArcelorMittal Europe Media Day' congregó a medio centenar de periodistas de toda Europa. Durante las conferencias, los máximos responsables de la multinacional en el continente defendieron el papel del acero en el progreso y su sostenibilidad, al ser 100% reciclable, además de destacar los esfuerzos de la industria por lograr su descarbonización, un esfuerzo para el que pidieron la ayuda de las administraciones, como cuenta, por ejemplo, el sector eléctrico. En este sentido, Mittal recordó que la electricidad no se puede transportar en barcos, mientras que el acero sí, por tanto reclamó que se instaure un sistema «justo», que no penalice la fabricación en Europa, como es el actual sistema de comercio de emisiones, y que comprenda el acero que «se consume» en el viejo continente. Aditya Mittal se mostró dispuesto a liderar «la descarbonización del acero», pero recalcó que para ello debe haber «condiciones iguales». «Si en otra parte del mundo no hay costes por la huella de carbono, ¿cómo podemos competir o motivar a nuestros trabajadores?», se preguntó.

Previamente, David Clarke, jefe de estrategia y tecnología del grupo, había desgranado algunos de los proyectos en los que trabaja la multinacional a nivel global para reducir el impacto de sus emisiones, como el uso de biocombustibles, el almacenamiento de CO2 o la conversión del CO2 en etanol para usar como combustible, un proyecto que se desarrolla en una planta piloto de Gante. No obstante, advirtió de que estas mejoras pueden suponer costes suplementarios de entre el 20% y el 30%, para lo que volvió a reclamar el apoyo de la Administración. En caso contrario, «se va producir menos acero en Europa y la atmósfera del mundo no conoce fronteras», advirtió.