Empresario mexicano Carlos Slim. AFP

América Móvil y Entel preparan oferta conjunta para comprar la filial chilena de Telefónica

El plan contempla que ClaroVTR se quede con la telefonía móvil y Entel con la fija, en una operación marcada por la presión regulatoria

EP

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El grupo mexicano de telecomunicaciones América Móvil, perteneciente al empresario Carlos Slim, y la chilena Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) trabajan en la presentación de una oferta conjunta para adquirir la filial chilena de Telefónica.

De esta manera, el negocio de telefonía móvil de Telefónica Chile quedaría en manos de América Móvil, que ya opera en este país a través de ClaroVTR, mientras que Entel estaría interesada en el segmento de telefonía fija, según fuentes familiarizadas con este asunto citadas por 'Bloomberg'.

Esta oferta conjunta tiene lugar en medio de especulaciones de que el regulador está bloqueando algunas adquisiciones en el sector debido a preocupaciones relacionadas con antimonopolio.

En concreto, Movistar tenía el 23,2% del mercado en junio, según los últimos datos recogidos por el regulador, Entel contaba con el 33,2% y Claro con el 20,9%.

La venta forma parte del plan del presidente de Telefónica, Marc Murtra, de desinvertir en mercados no estratégicos como parte de una amplia revisión puesta en marcha desde su llegada a la empresa en el mes de enero de este año. Hasta ahora, la firma ha anunciado la venta de sus filiales en Perú, Ecuador, Uruguay, Colombia y Argentina.

