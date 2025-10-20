Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
No se podía pagar con tarjeta en los aparcamientos de los aeropuertos de AENA ni en algunos supermercados
Nacho Ortega
Valencia
Lunes, 20 de octubre 2025, 13:34
La caída de Amazon Web Services, la plataforma que permite a empresas, desarrolladores y usuarios alquilar recursos informáticos a través de Internet, evitando la necesidad de mantener servidores propios, ha provocado incidencias en decenas de aplicaciones y servicios durante este lunes 20 de octubre.
El servicio ha estado inactivo para miles de usuarios en Estados Unidos y en gran parte del mundo, según informa el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com, y se han notado también en España, en algunos casos de formas puntual y en otros más genérica.
Por ejemplo, no se podía pagar con tarjeta en los aparcamientos de los aeropuertos de AENA ni en algunos supermercados, y la venta de entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh en el Roig Arena de Valencia ha sido pospuesta una horas. Estos problemas varían cada minuto que pasa, por lo que Downdetector recomienda consultar los problemas a nivel local para obtener las últimas actualizaciones.
Desde Amazon ha aclarado pasadas las 12 horas que están trabajando en varias rutas paralelas para acelerar la recuperación de sus servicios y, por tanto, de las empresas que utilizan su infraestructura. En su actualización más reciente del caso, se están aplicando medidas de mitigación y están observando «señales significativas de recuperación».
A las 11.30 horas, según Downdetector, había servicios caídos en algún lugar de España (con especial incidencia en Madrid o Barcelona) de banca (Caixabank, BBVA, Santander o Banco de España, entre otros), videojuegos online (Roblox, Clash of Clans, GT, Epic Games Store o Fortnite, por ejemplo) y otras aplicaciones o webs de uso común como Open AI (ChatGPT), Zoom, Snapchat, Canva, Salck...) así como operadores de telefonía y televisión, como Orange, Digi, Movistar o Vodafone.
También han caído servicios propios de Amazon, como Prime Video y su asistente Alexa, que no responde a las solicitudes como han compartido algunos usuarios en Reddit, así como OpenAI, que ha experimentado interrupciones en ChatGPT, y Perplexity, que ha señalado directamente al problema con Amazon en otra publicación en X. Otros usuarios han compartido problemas con plataformas como es el caso de Snapchat, Duolingo o Canva.
Listado de app o servicios caídos este lunes a las 11.30 horas
Amazon Web Services
Canva
Microsoft Teams
OpenAI
Zoom
Snapchat
Amazon
Roblox
Epic Games Store
Perplexity AI
Clash Royale
Banco Santander
Banco de España
Caixabank
BBVA
Visa
Tidal
Fortnite
Amazon Alexa
Slack
Ring
Atlassian
Brawl Stars
Orange
Movistar
Clash of Clans
Udemy
Tinder
Ring
Life360
Strava
Coinbase
Coursera
Vodafone
Amazon Prime Video
Ubisoft Connect
Pokémon Go
Digi
Trello
Steam
Cloudflare
Playstation Network
ING Direct
Dead By Daylight
Santander Spain
Rocket League
Gmail
Adobe Creative Cloud
Google Cloud
Gran Turismo
Wordle
Downdetector ofrece información de estado en tiempo real de más de 25.000 servicios en más de 60 sitios web que representan a más de 60 países.