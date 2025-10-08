Bruselas abre un procedimiento de infracción a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

La Comisión Europea ha llamado la atención sobre España este miércoles, abriendo un procedimiento de infracción por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje ... de mano. Bruselas ha mandado al país una carta formal de aviso, ya que considera que «ha fallado en alinear la legislación nacional con la normativa aérea europea», al multar con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Norwegian Airlines y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano.

El Ejecutivo comunitario considera que la ley española «restringe la libertad de las aerolíneas para fijar precios» y da a las Autoridades españolas un plazo de dos meses para resolver estas irregularidades. Más concretamente, Bruselas apunta que «el equipaje de mano que no cumpla con determinados requerimientos de peso o dimensiones, está sujeto a la libertad de precio». Sin embargo la Ley nacional de Navegación Aérea «no permite a las aerolíneas fijar un cargo adicional a cualquier tipo de equipaje de mano, lo que restringe su libertad para fijar un precio y haciendo que no se diferencie el servicio que permite más equipaje de mano y otro que no».

En este sentido apunta a la multa del Gobierno español a las cinco aerolíneas «que se basa en una interpretación de la Ley de Navegación Aérea nacional por lo que dicha multa también infringe la regulación europea». El Gobierno entablará ahora un diálogo con la Comisión Europea y, pasado ese periodo, Bruselas podrá enviar un dictamen motivado al país si considera que los esfuerzos de España han sido insuficientes. Por último, la institución puede llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).