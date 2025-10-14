El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bruselas multa a Gucci, Chloé y Loewe con 157 millones de euros por fijar precios de reventa

La Comisión afirma que las tres empresas restringieron la capacidad de los minoristas independientes con los que trabajan para establecer sus propios precios

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 14 de octubre 2025, 11:51

Comenta

La Comisión Europea ha fijado este viernes una multa de 157 millones de euros a las marcas de moda Gucci, Chloé y Loewe por prácticas ... anticompetitivas en materia de precios. Más concretamente, la investigación de los equipos técnicos del Ejecutivo comunitario apuntan que las tres conocidas firmas restringieron la capacidad de los minoristas independientes con los que trabajaban para establecer sus propios precios minoristas, tanto online como offline, para los productos diseñados y vendidos por Gucci, Chloé y Loewe, una práctica que incrementa los precios y reducen la oferta de los consumidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

