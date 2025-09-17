El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cierre de los centros de estética Bedda afectará a clientes y empleados en Asturias

Comisiones Obreras insta a los afectados a acudir a la OCU o a los juzgados para recuperar el dinero de los tratamientos pagados

S. V.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:39

Comisiones Obreras carga contra el cierre de los centros de estética Bedda, con 25 establecimientos en distintas comunidades, entre ellos, varios en Asturias, que supondrá el despido de 79 trabajadores en total, a los que ya se les adeudan las mensualidades de julio y agosto. La fima vasca tiene locales repartidos por el País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Navarra.

Según explica CC OO en un comunicado las sociedades Mendichena e Iniciativas Bodochena han entrado en concurso de acreedores, lo que ha conllevado el cierre de sus locales. En el caso de Asturias, el primero en echar la persiana fue el centro de Oviedo, seguido del presente en el centro comercial Parque Astur, el de Parque Principado, y finalmente los dos de Gijón.

«Han presentado a espaldas de toda la plantilla una solicitud de concurso de acreedores a finales de julio de 2025 obligando a todas las trabajadoras a acudir a sus centros de trabajo sabiendo que no les iba a pagar ningún salario más y esperando que el juez de lo mercantil decrete la liquidación de la sociedad. De esta forma todas las trabajadoras se verán obligadas a solicitar al FOGASA que les pague estos tres meses si tienen suerte a mediados del año 2026», reza el escrito de este sindicato.

Asimismo las trabajadoras de estos centros de estética avanzada piden disculpas a través de este comunicado sindical «a los clientes» por las consecuencias que esto pueda acarrear e instan acudir a la OCU o a los juzgados «para poder recuperar el dinero de las sesiones que han pagado y están pendientes».

La gama de servicios que ofrecían las clínicas Bedda, que anuncian en su página web estar haciendo mejoras, abarca depilación mediante láser de diodo, aumento de labios, peeling facial, presoterapia y microblading.

