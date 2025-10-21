El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
La sede de Duro Felguera. José Simal

Duro Felguera aprueba su plan de reestructuración y evita el concurso tras la inyección de 10 millones de Prodi

La compañía asturiana, que vuelve a cotizar en Bolsa tras solicitar la suspensión a la CNMV, recibe una oferta por la compra de la sede social del grupo por 13,6 millones

Martes, 21 de octubre 2025, 10:02

Comenta

El consejo de administración de Duro Felguera ha aprobado su plan de reestructuración, una medida que busca garantizar su estabilidad económica, evitar el ... concurso de acreedores y asegurar la continuidad de sus operaciones en el futuro, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado (CNMV).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  8. 8 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  9. 9

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  10. 10 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Valladolid-Sporting de Gijón: Dubasin revienta Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Duro Felguera aprueba su plan de reestructuración y evita el concurso tras la inyección de 10 millones de Prodi

Duro Felguera aprueba su plan de reestructuración y evita el concurso tras la inyección de 10 millones de Prodi