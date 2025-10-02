El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

El juez rechaza la cuarta prórroga solicitada por Duro Felguera y ordena el archivo del procedimiento

La compañía asturiana cae este jueves más de un 4% en Bolsa

E. C.

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:17

Comenta

La justicia asturiana ha denegado la cuarta prórroga solicitada por Duro Felguera para continuar las negociaciones con acreedores y ha ordenado el archivo del ... procedimiento, después de que la compañía pidiera ampliar su preconcurso de acreedores, que expiraba el 30 de septiembre, hasta el 20 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  3. 3

    Israel concluye la interceptación de la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 400 activistas a Europa
  4. 4

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  5. 5

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  6. 6 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  7. 7

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  8. 8

    Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El juez rechaza la cuarta prórroga solicitada por Duro Felguera y ordena el archivo del procedimiento

El juez rechaza la cuarta prórroga solicitada por Duro Felguera y ordena el archivo del procedimiento