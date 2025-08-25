El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial

El multimillonario acusa a ambas compañías de perjudicar a su empresa en la tienda virtual del gigante de Cupertino

J. A. González

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:22

El empresario Elon Musk, a través de su compañía de inteligencia artificial xAI, presentó una demanda contra Apple y OpenAI en un tribunal federal ... de Texas. El escrito acusa a ambas compañías de coordinarse de manera ilegal para restringir la competencia en el mercado de la inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  4. 4 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  5. 5 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  6. 6 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  7. 7

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  8. 8

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  9. 9 Mbappé acaba con la ilusión azul
  10. 10 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial

Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial