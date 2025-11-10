El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La empresa asturiana Bexie Group participará en Madrid en la feria 'Genera 2025'

En su estand, de 150 metros cuadrados, mostrará desde una vivienda modular a paneles solares en colaboración con su partner Masnorte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:40

La empresa asturiana Bexie Group participará un año más en 'Genera' 2025, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que se celebrará en el receinto madrileño de Ifema del 18 al 20 de noviembre de 2025. Se tata esta cita de uno de los principales puntos de encuentro del sector energétivo en España, que reunirá a fabricantes, distribuidores, instaladores y profesionales comprometidos con la transición hacia un modelo energético más sostenible y eficiente.

¿Qué mostrará Bexie Group en la feria? En un espacio de 150 metros cuadrados mostrará una vivienda modular que servirá como entorno expositivo para paneles solares, inversores, baterías, cargadores de vehículo eléctrico y soluciones de integración energética, representando de forma visual cómo la compañía combina innovación, diseño y sostenibilidad en cada proyecto.

«'Genera' es el escaparate perfecto para mostrar quiénes somos y hacia dónde vamos como marca. Queremos que los instaladores y profesionales que nos visiten vean en nosotros un aliado sólido, innovador y cercano para impulsar sus negocios», explica Elena Sánchez, marketing manager de Bexie Group.

El objetivo de la participación de la firma, según explican ellos mismos, es consolidar su posicionamiento como referente en soluciones energéticas de confianza, potenciar su red de colaboradores y presentar su catálogo de productos y servicios pensados para maximizar la eficiencia y rentabilidad de los proyectos de autoconsumo.

La compañía acudirá junto a su coexpositor y partner Masnorte, comercializadora de energía 100% renovable, reforzando así su compromiso común con una energía limpia, accesible y transparente.

