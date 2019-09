La federación europea de sindicatos pide «unir la presión legal a la política» con Vesuvius Los trabajadores de Vesuvius guardan un minuto de silencio por el fallecimiento de David Saiz, empleado de la planta de Miranda del Ebro. / PARDO Luis Ángel Colunga, vicesecretario general de IndustriAll Europa, se reúne hoy con la plantilla en Bruselas para explorar «vías alternativas» al cierre ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 26 septiembre 2019, 03:23

El próximo 15 de octubre vence el plazo abierto por Vesuvius para negociar el ERE de extinción que sobrevuela las plantas de Langreo y Miranda del Ebro. Tras dos encuentros con la plantilla y con el Principado, las posturas se encuentran tremendamente alejadas, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajadores no aceptan otra alternativa que no sea la del mantenimiento del empleo y que la compañía no se plantea otra opción más allá del cierre.

Es por ello por lo que los representantes sindicales de la plantilla viajan hoy a Bruselas para tratar de elevar la presión sobre la multinacional implicando a la mayor cantidad de agentes posible. Allí re reunirán con IndustriAll Europa, una confederación sindical que representa a siete millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial en numerosos países del continente. Serán recibidos, entre otros, por su vicesecretario general y exdirector general de Industria del Principado, Luis Ángel Colunga. «La intención es que Bruselas conozca el conflicto, que se sepa la situación. A partir de ahí lo importante es ejercer presión a la empresa: política, social y sindical. Y a estas hay que unir la presión legal, que aunque es limitada en un caso como este hay que explorar todas las vías», sostiene Colunga.

A su juicio, las explicaciones que lleva defendiendo la empresa no se sostienen ya que «no es verdad que la producción se esté desplazando a Europa oriental, sino que su única intención es la de abaratar costes». Ante esta situación, pide a la empresa que se siente con la plantilla con voluntad real de mantener la actividad. «Y ya se verá si se pueden ahorrar costes de otros sitios. Esto habrá que tratarlo en la reunión», explica Colunga.

Nueva concentración

La plantilla, por su parte, anunció ayer nuevas movilizaciones después de cancelar el encuentro que iba a mantener con la empresa en el SASEC. Esta cancelación se decidió tras conocer el fallecimiento del operario de la planta de Miranda del Ebro. La nueva concentración prevista por los trabajadores tendrá lugar el 2 de octubre a las 19 horas. La salida tendrá lugar desde La Felguera, junto a la iglesia, y finalizará en el parque de Sama, donde se leerá un comunicado en el que se denunciará la «situación de indefensión» de los trabajadores y su derecho al empleo, según reivindicó el líder de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano.

Ante esta «indefensión» y «vulneración del derecho a la información» criticadas por Manzano salió al paso la multinacional a través de un comunicado. En él, niega de forma «rotunda y categórica» que se haya vulnerado tal derecho y se muestra dispuesta a negociar hasta el último día del periodo de consultas del ERE. «La compañía ha puesto a disposición toda la información legal y requerida por el comité, sin que se haya vulnerado el derecho de información y de consulta», apunta en el comunicado.