Iberdrola desplegará en Reino Unido una inversión histórica de 14.000 millones

Iberdrola refuerza su apuesta por el Reino Unido, que junto a Estados Unidos se consolida como eje central de su estrategia inversora hasta 2028. La ... eléctrica acometerá un despliegue sin precedentes –el mayor de su historia– de 14.000 millones de euros en su negocio de redes, convertido en uno de los pilares estratégicos del grupo al ofrecer ingresos estables y regulados frente a la volatilidad de los precios de la electricidad.

El plan, que ha recibido este jueves el aval del regulador británico, será ejecutado por la filial de Iberdrola, ScottishPower, y se centrará en la construcción de nuevas interconexiones submarinas de corriente continua entre Escocia, Inglaterra y Gales. Los proyectos permitirán transportar electricidad a muy alta tensión –más de 500 kilovoltios (kV)– a lo largo de 1.100 kilómetros de cable submarino y requerirán la construcción de seis subestaciones convertidoras.

Estas infraestructuras reforzarán la capacidad de la red británica para absorber el fuerte aumento de la demanda eléctrica, facilitarán la integración de nueva potencia renovable y contribuirán a reducir las congestiones del sistema, uno de los factores que encarecen actualmente el precio de la electricidad. El plan, señala la eléctrica en una nota de prensa, tendrá un impacto económico relevante, con una aportación estimada de 2.300 millones de euros anuales a la economía del Reino Unido y la creación de más de 12.000 empleos a lo largo de la cadena de valor.

Esta apuesta estratégica de Iberdrola se produce en pleno pulso en España entre las eléctricas, el regulador y el Gobierno por la retribución de la inversión en redes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras meses de consultas y ajustes con el sector, ha propuesto elevar la tasa de retribución al 6,58%, frente al 5,58% actualmente vigente y al 6,46% planteado inicialmente en julio. La cifra, no obstante, sigue lejos del 7,5% que reclaman las compañías eléctricas. En el Reino Unido, no obstante, la compañía opera en un marco regulatorio más favorable, con una tasa de retribución cercana al 8%.

Es en este contexto en el que el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha subrayado que «el mayor plan comprometido por Iberdrola en su historia» es el resultado de una política energética «clara y predecible» por parte del Gobierno británico y de un «diálogo constructivo con el regulador». Un mensaje que no solo pone en valor la seguridad jurídica y regulatoria del Reino Unido, sino que lanza una advertencia implícita a otros mercados, como el español, donde la incertidumbre sobre la rentabilidad de las redes sigue condicionando el ritmo de inversión del sector.

Despliegue en Reino Unido

El plan inversor del grupo de cara a 2028 asciende a 58.000 millones de euros, al tiempo que Iberdrola prevé destinar 20.000 millones al pago de dividendos a sus accionistas, una combinación que busca reforzar el crecimiento sin renunciar a la remuneración del capital. Dentro de esta estrategia, Estados Unidos y el Reino Unido concentran el grueso de la inversión, con 20.000 millones para el país británico y otros 16.000 para el presidido por Donald Trump.