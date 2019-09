Ignacio Prendes se compromete a llevar el conflicto de Vesuvius «al corazón de Europa» El vicepresidente del Congreso subrayó la necesidad de reformular el «modelo industrial europeo» durante su visita a la plantilla de la planta asturiana ÓSCAR PANDIELLO Sábado, 28 septiembre 2019, 14:23

El vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados, el asturiano Ignacio Prendes, visitó esta mañana a los trabajadores de Vesuvius en Langreo para trasladarles el apoyo de Ciudadanos y comprometerse a llevar su conflicto laboral al «corazón de Europa». Según afirmó a los medios de comunicación tras el encuentro, el objetivo del partido naranja pasa por el mantenimiento del empleo en las plantas de Riaño y de Miranda del Ebro, una causa «justísima» ya que se trata de «una empresa puntera, innovadora y que gana dinero».

«No hay razón para esta deslocalización. Hay que escalar el problema ya que no puede ser que haya un mercado europeo en el que las reglas no sean las de la sana competencia», afirmó el diputado. En este sentido, Prendes explicó que contactarán con los diputados de su grupo en el Parlamento Europeo ya que el conflicto, añadió, alude al modelo industrial del viejo continente, no solo al cierre de estas dos plantas. «Porque hablamos del modelo industrial europeo, uno que debe regirse por reglas claras donde la competencia debe ser por la innovación, por ganar competitividad. Y estas son unas plantas de las que debemos sentirnos orgullosos», aseveró.

El diputado asturiano, finalmente, aludió al papel del Gobierno central en este conflicto y, en general, a todos los problemas que asolan a la industria española en los últimos meses. En este sentido, Prendes afeó la inestabilidad política generada a su juicio por el PSOE e instó al Ejecutivo de Sánchez a agilizar la tramitación del estatuto de las electrointensivas. «El Gobierno de España tiene parte que hacer, como por ejemplo con la parálisis del estatuto de las electrointensivas por el que llevamos esperando 10 meses. Esta parálisis política está afectando a la industria y cada uno debe implicarse desde sus capacidades», concluyó.