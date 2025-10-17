El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de Hispasat, Pedro Duque, en el evento de defensa en Madrid. EFE

Indra cerrará la compra de Hispasat a finales de noviembre

La venta de casi el 90% de las acciones de la compañía por 725 millones se aprobará en el próxima junta de accionistas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El pasado 31 de enero Indra anunció a la CNMV que había llegado a un acuerdo con Redeia para adquirir el 89,7% de ... las acciones de Hispasat por 725 millones de euros. La operación se quedó en 'standby' y tras casi nueve meses el presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció este jueves que el cierre de esta compra se producirá en noviembre. Fuentes próximas a la operación explican a este periódico que la venta se aprobará en la junta de accionistas que Hispasat celebrará a finales del mes que viene y que la adquisición se completará en la semana del 24 al 30 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  4. 4 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  5. 5 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  6. 6 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  9. 9 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  10. 10 Estos son los seis concejos asturianos que carecen de abonados del Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Indra cerrará la compra de Hispasat a finales de noviembre

Indra cerrará la compra de Hispasat a finales de noviembre