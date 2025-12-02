Javier Sáenz de Jubera deja la presidencia de TotalEnergies España por jubilación

Paloma Lamadrid Gijón Martes, 2 de diciembre 2025, 12:32 Comenta Compartir

Javier Sáenz de Jubera es un corredor de fondo. No solo porque ha participado en varios maratones, sino porque lleva más de cuatro décadas dedicado a trabajar por Asturias en el campo de la energía. Ahora le llega el momento del merecido descanso a este mierense nacido en 1957 y cederá el relevo al actual consejero delegado, José Ignacio Sanz, que asumirá estas funciones a partir del 1 de enero.

Ingeniero de minas y economista, comenzó su trayectoria profesional en 1980 en la Universidad de Oviedo para, posteriormente, dar el salto a Hunosa, donde permaneció durante diez años. En 1992 llegó a Hidroeléctrica del Cantábrico, donde fue director general, y consejero director general de EDP España. En 2020 desembarcó en TotalEnergies, ejerciendo como presidente desde finales de 2021. Un cargo que le llegó como «un premio de final de carrera, tanto por lo ilusionante del proyecto como por el gran equipo que lo gestiona», como él mismo señaló cuando recogió el Premio Asturmanager en noviembre de 2022.

Sáenz de Jubera ha expresado su gratitud a la compañía y a los profesionales que le han acompañado en esta etapa: «Agradezco a TotalEnergies su confianza para dirigir la compañía en un momento tan decisivo, marcado por su transformación en una compañía multienergías y por su compromiso con la transición energética. Ha sido un verdadero privilegio haber formado parte de una de las grandes compañías mundiales. También muchas gracias a todos los excelentes profesionales de TotalEnergies, ya que sin su colaboración, apoyo y compromiso no hubiera sido posible conseguir todo lo logrado en estos años».

Por su parte, Sanz ha señalado que «para TotalEnergies ha supuesto un honor y una gran suerte contar con Javier Sáenz de Jubera al frente de la actividad de comercialización de Electricidad y Gas en estos cinco años». Un periodo especialmente «retador» para el sector energético, marcado por las exigencias de la lucha contra el cambio climático y la transición energética y el complejo contexto geopolítico. En esta tesitura, «Javier con su experiencia y conocimiento, al frente de un sólido equipo de profesionales, ha conseguido posicionar la actividad de Electricidad y Gas de TotalEnergies entre las cinco primeras del país y promover su transición energética». Además, destacó que Jubera ha impulsado el objetivo global de la compañía de situarse «en el top cinco mundial en energías renovables».

Temas

Electricidad

Hunosa