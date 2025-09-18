El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Nvidia lanza un salvavidas a Intel: invierte casi 5.000 millones y cierran una alianza histórica

Será dueña del 4% de Intel y desarrollarán conjuntamente procesadores para ordenadores personales

José A. González

José A. González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:50

Nvidia lanza un salvavidas a su rival histórico Intel —sumido en una grave crisis por haberse quedado muy atrás en la carrera por el desarrollo ... de la inteligencia artificial (IA)— al invertir cerca de 4.250 millones de euros y sellar una alianza para desarrollar conjuntamente procesadores destinados a ordenadores personales y servidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  9. 9 El cierre de los centros de estética Bedda afectará a clientes y empleados en Asturias
  10. 10

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Nvidia lanza un salvavidas a Intel: invierte casi 5.000 millones y cierran una alianza histórica

Nvidia lanza un salvavidas a Intel: invierte casi 5.000 millones y cierran una alianza histórica