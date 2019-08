Parter inicia el lunes su actividad en Avilés, pero no pone fecha para reactivar la electrolisis Rüdiger Terhorst, socio director de Parter Capital, a su llegada a la reunión celebrada el pasado miércoles en Madrid. / IÑAKI MARTÍNEZ Mantendrán, no obstante, las instalaciones en condiciones de volver a arrancarlas a la espera de que el Gobierno abarate los costes energéticos LAURA CASTRO GIJÓN. Sábado, 3 agosto 2019, 02:54

Parter comenzará a escribir su historia en la factoría de Avilés a partir del lunes y lo hará concentrado en la producción de aluminio secundario (por medio de la fundición de chatarra). Es la parte más rentable de las factorías, pues su consumo de energía es muy reducido y la materia prima es infinitamente más económica que la alúmina, el compuesto que se emplea en las series de electrolisis para producir aluminio primario o puro. Estas últimas instalaciones permanecerán apagadas de manera indefinida -llevan así desde febrero a raíz del acuerdo alcanzado entre la plantilla y Alcoa-, pero el fondo suizo las mantendrá en un estado óptimo para que puedan ser rearrancadas cuando las condiciones lo permitan, es decir, cuando el precio de la energía sea asumible.

Por el momento no lo es y tampoco se baraja una fecha para ello, lo que obliga a Parter a concentrarse en el mercado del aluminio secundario o refundido de alta calidad. Para ello tiene comprometidas unas inversiones de unos 18 millones de euros por planta para reforzar la fundición con la modernización de los equipos actuales y también con la incorporación de otros nuevos. No obstante, no se llevarán a cabo, al menos, hasta 2020.

Así se lo transmitió ayer el socio director de Parter Capital, Rüdiger Terhorst, a la plantilla avilesina durante su visita a la factoría. Les detalló el plan industrial y respondió a sus dudas, la mayoría de ellas centradas en la suspensión de las series de electrolisis. A la plantilla le preocupa que con estas instalaciones paradas no haya empleo activo para todos, algo que el fondo suizo tratará de solventar con la reubicación de algunos de los trabajadores. Una parte de ellos seguirá con la fundición, otros se encargarán de las tareas de mantenimiento de las series de electrolisis y el resto irán ocupando, en función de su perfil profesional, diferentes puestos en las áreas de compra, venta y distribución. Y para ello llevarán a cabo entrevistas personales durante los próximos días. Aunque no descartan contratar personal para aquellas tareas que sean imprescindibles y en las que no encuentren personal capacitado dentro de la actual plantilla.

El grupo suizo confía en que el Gobierno abarate la tarifa eléctrica entre un 20% y un 25%

«Quieren hacerlo todo con sus propios medios, sin intermediarios», explicaron fuentes consultadas por este diario. De esta manera, Parter tratará de mantener activa a toda la plantilla y a la vez, reducirá costes. Su objetivo es minimizar las pérdidas que arrojan las plantas de Avilés y La Coruña en la actualidad, que ascienden a 30 millones de euros, a apenas 70.000 euros para 2022. Y este es uno de los pasos que llevará a cabo.

Terhorst aseguró ayer a los trabajadores que el personal de Parter estará en las instalaciones de manera continua de lunes a viernes para «cambiar el chip de Alcoa» y reorientar el negocio hacia un crecimiento sostenible en el futuro. Se concentrará inicialmente, tal y como informó EL COMERCIO, en los sectores de la automoción, la construcción y el aeroespacial, aunque trabajará para buscar nuevos proyectos y productos que permitan ampliar la cartera de clientes y, por tanto, la actividad y el empleo más allá de los dos años que ya están garantizados.

De lo contrario, la continuidad de una parte importante de los trabajadores dependerá, en gran medida, a partir de 2021 del volumen de ventas. Si superan los 87 millones de facturación, Parter garantizará un año más de empleo para 400 operarios con las mismas condiciones que tienen actualmente. La cifra aumentará hasta los 500 si el volumen de ventas supera los 170 millones. El objetivo es ambicioso, pero no imposible, pues el grupo suizo aspira a duplicar las ventas en 2022, al pasar de los 94 millones del presente ejercicio a unos 190.

En este sentido, el socio director de Parter explicó a la plantilla ayer que a partir de ahora no se tratará de obtener ganancias a base de un aumento de producción. Buscarán ajustar al máximo los márgenes de beneficio para no depender exclusivamente de las toneladas y poder sacar adelante también nuevos productos de alto valor añadido que permitan a las plantas de Avilés y La Coruña diferenciarse y convertirse en un grupo «líder» en el negocio del aluminio secundario, que, según estima el fondo suizo, experimentará un repunte en los próximos años.

No obstante, lo más probable es que el precio de la energía vuelva a jugar un papel fundamental en el futuro de las factorías, ahora llamadas Alu Iberia. Para que Parter garantice el empleo de 628 trabajadores -prácticamente el total de la plantilla actual- durante, al menos, un año más, es decir, hasta 2022, será necesario, además de alcanzar los 170 millones de euros de facturación, reducir el coste de la energía. El fondo suizo confía, y así se lo transmitió ayer a la plantilla, en que el Gobierno central cumpla con su compromiso y reduzca la tarifa eléctrica entre un 20% y un 25%, para que el precio del megavatio hora esté por debajo de los 40 euros.

Preparó el cierre

La plantilla lo tenía claro desde hacía tiempo, pero la reunión de ayer acabó de confirmar sus sospechas. «Alcoa llevaba tiempo con la decisión de cerrar las plantas tomada y condujo la situación hacia ello», explicaron algunos trabajadores a este diario. Cuando la multinacional estadounidense anunció su decisión de poner fin a la actividad en Avilés y La Coruña por problemas estructurales y por la antigüedad de las instalaciones, los trabajadores cargaron contra ella y aseguraron que llevaban años sin hacer inversiones de calado en las factorías. Estaban convencidos de que Alcoa había «dejado morir» las plantas, que ahora iniciarán una nueva vida de la mano de Parter Capital.