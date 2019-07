Parter asegura que van a «construir un futuro positivo y duradero» Representantes de Alcoa, del Ministerio de Industria y sindicatos, ayer, durante la reunión en la que se anunció la venta. / IÑAKI MARTÍNEZ El Principado y el Gobierno celebran la venta de las factorías y aseguran que «pone fin a la inestabilidad» de los últimos meses LAURA CASTRO GIJÓN. Jueves, 1 agosto 2019, 03:45

Parter llega a Asturias y Galicia para quedarse y no quieren dejar lugar a dudas. «Estamos muy contentos con esta adquisición», reconoció Rüdiger Terhorst, socio director de Parter Capital Group. «Junto con los equipos extraordinariamente comprometidos de Avilés y La Coruña, tenemos la intención de construir un futuro positivo y duradero que incluya grandes oportunidades para las plantas en los mercados de aluminio reciclado», afirmó. Toda una declaración de intenciones que se sumó ayer a la satisfacción generalizada que había supuesto la firma de la venta tras más de nueve meses de intensas negociaciones con Alcoa.

El cierre de la operación fue también positivo para la multinacional aluminera. Su vicepresidente ejecutivo, Timothy Reyes, confía en que el comprador dará un futuro a las factorías. «La adquisición de Parter de las plantas proporciona continuidad en el empleo a los trabajadores y mantiene la actividad en ambas comunidades locales», explicó. «Este es el mejor resultado que podríamos haber esperado», añadió el vicepresidente de Alcoa. La operación supondrá un cargo para su empresa de unos 121,9 millones de dólares (135 millones de dólares), entre los que se incluye el pago paulatino de 95 millones a Parter como apoyo financiero.

Costó y mucho que la multinacional estadounidense diera su brazo a torcer y se mostrara partidaria de llevar a cabo la venta y por eso, además de por el mantenimiento de los casi 700 puestos de trabajo directos que dependen de las plantas de Avilés y La Coruña, el día de ayer sabía casi a victoria. Y es que la venta de las plantas, aunque solo garantice el pleno empleo y la actividad durante dos años, dibuja la posibilidad de un futuro industrial. «Es un día para la satisfacción y la esperanza, porque es un éxito de todos, de los trabajadores, de los responsables de las plantas, de los gobiernos de Asturias y Galicia...», expresó la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, quien acudió ayer a la mesa de seguimiento celebrada en la sede ministerial para poner fin al proceso. «Hemos trabajado para garantizar el empleo y la actividad productiva», defendió la ministra, quien recordó que el escenario inicial del que partían el 17 de octubre, cuando Alcoa anunció los cierres, era muy diferente.

La alcaldesa de Avilés urge una reunión con los nuevos gestores de la plantaEl Principado colaborará con Parter para ampliar las garantías de empleo

El Principado, que ya había adelantado esta semana que tenía «esperanzas ciertas» en que la venta se cerrase, celebró ayer el cierre del capítulo con la multinacional estadounidense. «Permite a la plantilla despejar las incertidumbres sobre su futuro laboral inmediato y poner fin a la situación de inestabilidad de los últimos meses», destacó el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, quien elogió el trabajo llevado a cabo por su antecesor, Isaac Pola, y recalcó que la implicación de los diferentes gobiernos «ha sido fundamental para lograr una solución satisfactoria».

El Gobierno de Asturias ofreció, asimismo, su colaboración al nuevo propietario con el objetivo de «ampliar» el horizonte 2021 previsto en los acuerdos para que se pueda «consolidar» el proyecto industrial y los empleos. «Serán las prioridades a partir de ahora», recalcó el consejero, quien incidió en que las políticas de innovación e investigación que pondrá en marcha el Principado serán claves para el desarrollo de este sector y para su modernización.

Aunque por el momento, tal y como destacó ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, el objetivo está cumplido. «Hemos conseguido que Alcoa no cerrase, mantener la actividad y el empleo», recalcó la regidora avilesina. No obstante, incidió en que «debemos aprovechar el tiempo que tenemos» e instó al Gobierno central a elaborar y sacar adelante el estatuto electrointensivo. Asimismo, Monteserín ya solicitó una reunión urgente con los nuevos gestores de las plantas. «Quiero mantener un encuentro lo antes posible con ellos para ponernos a su disposición y que conozcan de primera mano las inmensas posibilidades que tiene nuestra comarca para desarrollar un proyecto industrial con futuro», explicó la alcaldesa de Avilés.

Mañana se retirarán las pancartas que estaban colgadas desde hace meses en el Consistorio avilesino con el lema «Alcoa no se cierra», indicó Monteserín, quien incidió en que «esto lo hemos conseguido entre todos».

Un final «en falso»

No todas las reacciones a la venta de las plantas fueron tan optimistas como las del Gobierno central, el Principado y el Ayuntamiento de Avilés. Desde la Xunta de Galicia aseguran que la solución de Parter es «parcial» y recordaron que tiene «una fecha de caducidad» de dos años. Así lo expresó ayer el consejero de Economía, Empleo e Industria gallego, Francisco Conde, quien recalcó que «hoy (por ayer) se cierra en falso el conflicto». Y puso el foco en el Gobierno. «El hecho de estar en funciones no es excusa suficiente» para que no se apruebe el estatuto de las electrointensivas, «tiene facultades para aportar esa solución desde el punto de vista legal», insistió Conde. Y advirtió de que «si no hay un estatuto, puede haber un efecto contagio» hacia otras industrias.

Su mensaje coincidió con el transmitido ayer por el PP de Asturias. Su portavoz adjunto, Álvaro Queipo, aseguró que «no bajaremos la guardia ni un segundo porque esta batalla está aún lejos de concluir». Y en términos similares se expresó el grupo municipal de Ciudadanos en Avilés. «Esta venta no despeja ni mucho menos las amenazas sobre Alcoa y la comarca industrial. Hoy hemos salido de la UVI, pero seguimos graves ingresados en el Hospital», espetó la portavoz Carmen Pérez Soberón.

200 millones de euros

No solo urge el estatuto de las electrointensivas, sino también la aplicación del tope de compensaciones por emisiones de CO2 hasta los 200 millones de euros. «Instamos por enésima vez a las administraciones a sacar adelante los mecanismos para hacer viable la producción de aluminio primario en España», incidió Damián Manzano, secretario de Industria de CC OO.

Es «imprescindible» que ambas medidas salgan adelante, destacó Jenaro Martínez, secretario de UGT-FICA, quien exigió a los gobiernos que mantengan la mesa de seguimiento para garantizar que Parter cumple con su plan.