El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Vista de la sede de Telefonica. Reuters

Telefónica ofrece solo prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE

La operadora reduce en 50 los despidos en Movistar+ y exige una antigüedad mínima de 15 años para acogerse al plan mientras los sindicatos piden bajar el número de afectados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:35

Comenta

La primera ronda de negociación del ERE planteado por Telefónica para casi 6.100 empleados en España termina sin acuerdo. La operadora y los sindicatos ... tuvieron sus dos primeras reuniones entre el lunes y el martes donde la empresa planteó la primera oferta para las siete filiales afectadas: Telefónica España, Móviles y Soluciones (las tres incluidas en el convenio CEV y que agrupan a 5.040 despidos) y Telefónica S.A., Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+, con quien la operadora se reunió hoy. El principal punto de choque es que Telefónica por ahora solo ha planteado las condiciones de las prejubilaciones, que plantea para mayores de 55 años, mientras que los sindicatos exigen conocer la propuesta de los despidos forzosos -a los que se oponen- porque no hay suficientes trabajadores en ese tramo de edad para cerrar un ERE de alrededor de 6.000 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  3. 3 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  7. 7 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  8. 8 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10 Pedro Sánchez elogia la gestión de Adrián Barbón: «Hay que aprender de Asturias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Telefónica ofrece solo prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE

Telefónica ofrece solo prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE