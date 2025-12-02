Telefónica ofrece solo prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE La operadora reduce en 50 los despidos en Movistar+ y exige una antigüedad mínima de 15 años para acogerse al plan mientras los sindicatos piden bajar el número de afectados

Edurne Martínez Madrid Martes, 2 de diciembre 2025, 18:35 | Actualizado 19:17h. Comenta Compartir

La primera ronda de negociación del ERE planteado por Telefónica para casi 6.100 empleados en España termina sin acuerdo. La operadora y los sindicatos ... tuvieron sus dos primeras reuniones entre el lunes y el martes donde la empresa planteó la primera oferta para las siete filiales afectadas: Telefónica España, Móviles y Soluciones (las tres incluidas en el convenio CEV y que agrupan a 5.040 despidos) y Telefónica S.A., Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+, con quien la operadora se reunió hoy. El principal punto de choque es que Telefónica por ahora solo ha planteado las condiciones de las prejubilaciones, que plantea para mayores de 55 años, mientras que los sindicatos exigen conocer la propuesta de los despidos forzosos -a los que se oponen- porque no hay suficientes trabajadores en ese tramo de edad para cerrar un ERE de alrededor de 6.000 personas.

Las condiciones ofrecidas son similares en las siete filiales, aunque para Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital la propuesta es algo inferior, con un 65% del sueldo para los trabajadores nacidos en 1970 hasta los 63 años y un 35% hasta los 65, mientras que a Movistar+ y las tres sociedades del CEV ofrecen un 68% y 38%, respectivamente. En todas las filiales la empresa exige una antigüedad mínima de 15 años para sumarse al plan de salidas, como ya ocurrió en el ERE de 2024. Un punto positivo para los representantes de los trabajadores es que la compañía ha reducido en un 17% el número de salidas de Movistar+, pasando de las 297 planteadas en un primer momento a las 245 actuales. Y esperan que siga siendo esta la tendencia en el resto de sociedades. Aún así, desde UGT tacharon de «claramente insuficiente» la propuesta económica realizada este martes por el grupo, por lo que «ni merece la pena mencionarla», aseguraron. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión