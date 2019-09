Trabajadores de la empresa urgen un «socio» que aporte liquidez Lorena Gil, acompañada por dos trabajadores de Duro. / H. ÁLVAREZ Ó. P. GIJÓN. Jueves, 19 septiembre 2019, 02:51

Miembros de la asamblea de Duro Felguera -grupo que no tiene representación legal de la plantilla- reclamó ayer que la empresa encuentre un «socio industrial» estable que aporte solidez y liquidez a la compañía para así garantizar su futuro. En concreto, la propuesta fue formulada por un grupo de empleados liderados por Javier Rodil y Rubén Alonso, quienes estuvieron acompañados por la portavoz de Podemos en la Junta General, Lorena Gil. Según denunciaron, «la situación de la plantilla es crítica», por lo que el riesgo de que Duro Felguera llegue a una situación similar a la de Alcoa o Vesuvius es real. «Si no se agiliza la actuación, la empresa no tendrá futuro», alertaron.

El comité de empresa de Duro, sin embargo, se desmarcó unas horas después de esta petición, recordando que solo Alonso pertenece al comité -Rodil es del comité del Tallerón- y, además, en un cargo que no le habilita para ejercer como portavoz. «Nos desmarcamos de cualquier actuación que cualquier miembro del comité de empresa pueda hacer a título individual, ostentando una representación de los trabajadores que no le corresponde», afirmaron.