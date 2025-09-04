El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de parte del parque eólico marino construido por Iberdrola en la costa norte de Francia. E. C.

Trump planea bloquear dos parques eólicos de Iberdrola en Massachusetts

La administración estadounidense estudia retirar permisos a los proyectos New England Wind 1 y 2, desarrollados por la filial Avangrid, en un nuevo revés a las centrales de viento marinas

Félix Montero

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:06

La cruzada de Donald Trump contra la energía eólica marina ha puesto ahora en el punto de mira a Iberdrola. La Administración estadounidense –firme defensora ... del fracking, el petróleo y el carbón tras el regreso del líder republicano a la Casa Blanca– estudia retirar los permiso de ejecución de los proyectos New England Wind 1 y 2, desarrollados por su filial Avangrid en Massachusetts, según adelanta Bloomber y pudo confirmar EL CORREO.

