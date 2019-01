Vocento entrega su Premios Empresariales a 14 compañías «ejemplares» El acto tuvo lugar en la sede del grupo Vocento en Madrid. / R.C. El grupo de medios de comunicación reconoce las distintas facetas de la actividad de Inditex, Iberdrola, Meliá, Mapfre, Merlin, Gestamp, Masmóvil, Pelayo, Gullón, Renault, Mytaxi, Microwd, Fintonic y Seagram's J. M. C. Viernes, 25 enero 2019, 10:34

Vocento entregó este jueves los Premios Empresariales a 14 empresas ejemplares, una iniciativa que tiene el objetivo de reconocer a las compañías que han sobresalido en distintas facetas de su actividad. El acto tuvo lugar en la sede de Vocento en Madrid, una cita anual a la que acudieron numerosos empresarios.

Inditex recibió el Premio a la Integración por la fundación de la cadena 'For & from'. El de Sostenibilidad y Medio Ambiente fue a parar a Iberdrola por su apuesta por la innovación tecnológica para desarrollar energías renovables eficientes. El de Innovación recayó en Meliá Hotels International por la creación de 'ME by Meliá'. Mapfre fue galardonado con el de Patrocinio por unir su marca a los valores del deporte. El de Resultados fue a parar a Merlin Properties por el crecimiento sostenible de la empresa y ser la primera promotora de España.

Por su parte, Gestamp recibió el de Expansión Internacional por la compra de fábricas en Brasil, Marruecos y Shangai y su consolidación en EE UU. El de Empresa Revelación recayó en MasMovil al haberse convertido en la cuarta operadora del sector. Pelayo fue galardonado con el de Responsabilidad Social Corporativa. Gullón se llevó el de Empresa Familiar. Renault, el de Comunicación. Mytaxi, el de Digitalización. Microwd, el de Acción Social. Fintonic, el de Start-up como referente 'fintech'. Y Seagram´s Gin, el de Estrategia de Marketing.