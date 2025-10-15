El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, durante su discurso; junto al presidente del Principado, Adrián Barbón; y el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González J. C. Román

Enagás asegura que «Asturias es clave en el sistema gasista y lo seguirá siendo en hidrógeno verde»

La futura red convertirá a la región en un «centro neurálgico» del mercado del hidrógeno en España, con un potencial nodo de agregación en Llanera de futuros proyectos de producción y consumo de este vector

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:02

Comenta

Enagás presentó este miércoles, en Pola de Siero, el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la Red Troncal Española de Hidrógeno en Asturias. ... Un acto en el que quedó patente el papel protagonista de la región en torno a este vector energético. El consejero delegado de la compañía, Arturo Gonzalo, señaló que Asturias «es clave en el sistema gasista y lo seguirá siento en hidrógeno verde».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2 Los okupas de El Entrego habrían asaltado carboneras e intentado entrar en otros pisos bajos
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  7. 7 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  10. 10

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Enagás asegura que «Asturias es clave en el sistema gasista y lo seguirá siendo en hidrógeno verde»

Enagás asegura que «Asturias es clave en el sistema gasista y lo seguirá siendo en hidrógeno verde»