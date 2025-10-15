Enagás asegura que «Asturias es clave en el sistema gasista y lo seguirá siendo en hidrógeno verde»

Enagás presentó este miércoles, en Pola de Siero, el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la Red Troncal Española de Hidrógeno en Asturias. ... Un acto en el que quedó patente el papel protagonista de la región en torno a este vector energético. El consejero delegado de la compañía, Arturo Gonzalo, señaló que Asturias «es clave en el sistema gasista y lo seguirá siento en hidrógeno verde».

El CEO de Enagás hizo hincapié en que el Principado será «la bisagra» de esa red. En concreto, Gijón será uno de sus nodos principales, en el que se unirán el eje de la Vía de la Plata y el cantábrico, que a su vez enlazará con el mediterráneo. En total, Principado dispondrá de una red de alrededor de 220 kilómetros de hidroductos (de un total de 2.600). En concreto, cuatro tramos de la red discurrirán por el Principado: León-Llanera, de alrededor de 71 km; Llanera-Reocín, con aproximadamente 118 km; Ramal El Musel, con unos 18 km, y Ramal Avilés, de en torno a 13 km.

La futura red «convertirá a Asturias en un centro neurálgico del mercado del hidrógeno en España, con un potencial nodo de agregación en Llanera de futuros proyectos de producción y consumo de hidrógeno verde», aseguran desde la compañía. Arturo Gonzalo calificó de «imprescindible» la adopción de este vector porque «es lo que va a hacer que se descarbonicen todos aquellos sectores que tienen difícil electrificarse».

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reivindicó en su discurso la importancia de la red de hidroductos que impulsará la empresa: «En un momento en el que la garantía de suministro energético resulta clave para el resurgir industrial de Asturias, el despliegue de la red de Enagás supondrá un impulso de primer orden para que el Principado lidere el avance hacia la economía verde en España».

En ese sentido, el líder del Ejecutivo regional remarcó que esta nueva infraestructura será «una de las llaves de futuro para la industria asturiana», dado que tiene vinculación con algunos de los proyectos «con más fuerza transformadora» en la reguión, entre los que citó el horno de arco eléctrico de Arcelor en Gijón, el valle del hidrógeno de Aboño, el hub energético previsto en el puerto de El Musel, las inversiones de Ence en Navia y las anunciadas por Bayer para su planta de Langreo.

Por su parte, el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González, remarcó la importancia de «los procesos de participación y escucha», sobre todo cuando estamos «ante un gran reto». En esa línea, afirmó que las futuras infraestructuras conformarán «una red que unirá territorios ya unidos de una manera mas profunda y que generará oportunidades industriales, empresariales y de innovación«.

Asimismo, Gonzalez fue claro a la hora de destacar el papel de la región en este ámbito en España: «Asturias ha sido protagonista de un modelo energético y tenemos mucho que agradecer a esta tierra, pero no basta. Hay que dotar de nuevas infraestructuras que construyan un nuevo futuro». Por eso, defendió las inversiones en hidrógeno verde, donde «el crecimiento ha sido vertiginoso».

Tras el arranque del PCPP en el Principado, se desplegarán puntos de información en 23 municipios asturianos: Avilés, Gozón, Carreño, Gijón, Corvera de Asturias, Llanera, Oviedo, Ribera de Arriba, Morcín, Mieres, Aller, Langreo, Riosa, Lena, Noreña, Sariego, Siero, Nava, Piloña, Parres, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva. El Plan, que se desarrollará hasta el próximo 28 de noviembre, también prevé la celebración de jornadas participativas en 13 de estas localidades.