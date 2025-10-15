El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

España mantendrá su deuda pública por encima del 92% del PIB hasta 2030

El FMI revela que la economía española reducirá su crecimiento a la mitad y la inflación se mantendrá en el 2% hasta el final de década sin nuevas políticas de reforma

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:45

La pandemia disparó la deuda pública a niveles récord por el incremento del gasto del Estado para ayudar a familias y empresas a sobrellevar el ... confinamiento. El endeudamiento del país se alzó hasta el 119% en 2020 y se ha ido reduciendo -muy poco a poco- hasta cerrar 2025 en el 101%, según las previsiones del Gobierno. Y la reducción seguirá siendo muy paulatina si no se toman medidas correctoras pronto. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que la deuda pública continúe en el 92,5% del PIB en 2030 en su último informe Monitor Fiscal publicado este miércoles.

