El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Virgilio García, CEO de Novaindef, en La Fresneda. Mario Rojas
CEO de Novaindef y presidente de la Asociación de Tecnologías de Fabricación Aditiva y 3D de España (ADDIMAT)

Virgilio García: «La fabricación aditiva aporta a Asturias autonomía, una menor dependencia»

«Con una impresora, un horno y un centro en mecanizado se fabricó un repuesto en Alaska para un Eurofighter y volvió volando a España», explica Virgilio García, CEO de Novaindef

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:26

El ingeniero asturiano Virgilio García (Oviedo, 1985) lleva año y medio como CEO de Novaindef, filial de Sicnova especializada en tecnologías de fabricación aditiva en ... el ámbito de la defensa y el espacio. Tras una larga trayectoria en Arcelor, donde trabajó en el centro de I+D, ayudó a impulsar su actividad de fabricación aditiva y también The Next Pangea, dio el salto a esta compañía jienense, que acaba de firmar un acuerdo con Santa Bárbara. A este cargo suma también la presidencia de Addimat, la Asociación de Tecnologías de Fabricación Aditiva y 3D de España, y de Cecimo, el Comité Europeo de Manufactura Aditiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  4. 4 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  5. 5 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  8. 8

    «El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»
  9. 9 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  10. 10 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Virgilio García: «La fabricación aditiva aporta a Asturias autonomía, una menor dependencia»

Virgilio García: «La fabricación aditiva aporta a Asturias autonomía, una menor dependencia»