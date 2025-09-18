El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Zapico, Adrián Barbón, María Calvo y Javier Fernández Lanero. Alex Piña

Fade y sindicatos reclaman celeridad para la concertación en su primer aniversario

Aunque ven algunos avances, destacan la lentitud en la ejecución de las 300 medidas incluidas en el pacto social

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:51

Hace justo un año, el Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y CC OO y UGT suscribían el acuerdo de concertación social para el ... periodo 2024-2027 Era el noveno desde 1988, con un total de 4.689 millones para desarrollar casi 300 medidas divididas en seis grandes bloques: desarrollo económico, empleo y formación, desarrollo territorial, industria, igualdad y cohesión social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  6. 6 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  7. 7

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  8. 8

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  9. 9 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  10. 10

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fade y sindicatos reclaman celeridad para la concertación en su primer aniversario

Fade y sindicatos reclaman celeridad para la concertación en su primer aniversario