El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Sánchez

Los fichajes millonarios en el fútbol son el nuevo negocio para los fondos de inversión

Los clubes europeos usan los traspasos de sus futbolistas como garantía para obtener liquidez inmediata y cuadrar sus cuentas

José A. González

José A. González

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:05

Florian Wirtz, 125; Hugo Ekitiké, 95; Dean Huijsen, 63; Álex Baena, 42. No son los dorsales de estos futbolistas, sino los millones que Liverpool, Real ... Madrid y Atlético de Madrid han desembolsado a Bayer Leverkusen, Eintracht Fráncfort, Bournemouth y Villarreal CF para vestirlos con sus camisetas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  2. 2

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  5. 5

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Tapia de Casariego
  7. 7

    Un año de dolor para operar una cadera: «Es insostenible»
  8. 8

    Reestablecida parcialmente la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros
  9. 9

    La operación por Odisharia no avanza y el Sporting ya negocia por Óscar Cortés
  10. 10

    El Tartiere volvió a rugir de alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los fichajes millonarios en el fútbol son el nuevo negocio para los fondos de inversión

Los fichajes millonarios en el fútbol son el nuevo negocio para los fondos de inversión