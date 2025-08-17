El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gente consultando al notario en una notaria por tema de herencia, teatamento y consultas matrimoniales Avelino Gómez

La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones

Las operaciones se disparan a máximos de 2007 y Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana se sitúan en cabeza con bonificaciones del 99%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

Recibir una herencia o una donación en España implica, inevitablemente, pasar por Hacienda. Pero la imparable subida del precio de la vivienda, el temor de ... los contribuyentes ante la intención del Gobierno central de imponer un impuesto de Sucesiones y Donaciones a nivel estatal con un tipo mínimo y, sobre todo, los incentivos fiscales que ofrecen algunas comunidades para contrarrestar este efecto han disparado los traspasos en vida a niveles récord.

