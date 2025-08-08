El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Peajes en La Roca del Vallés (Barcelona) EFE

La carretera aporta el 90% de la recaudación fiscal total del transporte en España

Los impuestos quedan a gran distancia del sector aéreo y del marítimo y contrastan con los del ferrocarril, que recibe más subvenciones de lo que paga a Hacienda

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:37

La fiscalidad específica de la carretera se sitúa por encima delos 16.500 millones de euros a año, muy superior a la aplicada en los ... demás modos de transporte. Así lo refleja el informe 'Balance económico, fiscal, social y medioambiental del transporte en España' publicado por el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica en colaboración con el Grupo Alsa y la Fundación Corell.

