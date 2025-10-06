El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Supremo impide a Hacienda repetir indefinidamente liquidaciones anuladas

Rechaza que la Administración tributaria pueda presentar reclamaciones a un contribuyente si las dos primeras veces ya han sido anuladas por los tribunales

Cristina Cándido

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:16

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece doctrina a propósito del número de veces -«doble tiro» en la comunidad jurídica- ... que tiene la Administración tributaria para reclamar dinero a un contribuyente. Tras estudiar el caso de varios hermanos que llevaron a los tribunales a la agencia tributaria gallega por abrir hasta cuatro liquidaciones contra ellos por la herencia de su padre, cuando la jurisprudencia limita esa posibilidad de repetir una reclamación fallida hasta dos ocasiones, el fallo concluye que Hacienda no tiene un número indefinido de intentos. «No es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos», señala el Supremo.

