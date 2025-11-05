El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Protestas en Francia por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. E. C.

Francia prohíbe el acceso a Shein por la supuesta venta de muñecas sexuales con apariencia infantil

El país ha anunciado la activación de un procedimiento para suspender la plataforma de comercio electrónico en sus fronteras de forma temporal

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

Francia ha anunciado este miércoles la activación de un procedimiento para «suspender» de forma temporal el acceso a la plataforma de comercio online Shein en ... sus fronteras. El origen de la prohibición radica en que la justicia francesa está investigando desde hace días la supuesta venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil. El Ejecutivo francés ha confirmado en un comunicado que prohibirá el acceso a la plataforma china «el tiempo necesario para que esta demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos». Una orden dada personalmente por el primer ministro Sebastién Lecornu. Según han agregado en el comunicado, «los ministros llevarán a cabo una primera evaluación en las próximas 48 horas».

