El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fundación 'La Caixa' apoya a más de 135 menores en situación de vulnerabilidad en Asturias

Vuelta al cole: el programa CaixaProinfancia ofrece refuerzo educativo, atención psicológica y ayudas básicas a familias para garantizar la igualdad de oportunidades

A.G.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:21

Coincidiendo con el inicio del curso 2025-2026, la Fundación »la Caixa» refuerza un año más su compromiso con la infancia en situación de vulnerabilidad a través del programa CaixaProinfancia, que ofrece refuerzo educativo, actividades de ocio, atención psicológica, talleres familiares y ayudas básicas a miles de familias en todo el país.

Para ello, este curso, CaixaProinfancia acompañará a más de 135 niños, niñas y adolescentes de 96 familias en situación de vulnerabilidad en Asturias, ofreciéndoles un apoyo continuado en su desarrollo educativo y personal. En el conjunto de España, el programa llegará a más de 65.000 menores de 41.000 familias.

El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socioeducativo durante todo el curso escolar para que la infancia y la adolescencia de familias con dificultades económicas puedan avanzar en igualdad de condiciones.

A través de la colaboración con entidades sociales de Asturias, CaixaProinfancia ofrece servicios como refuerzo educativo, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre, así como ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el equipamiento escolar o productos específicos, como gafas y audífonos.

«Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia. Nuestro compromiso es que todas las familias puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo. La educación es la mejor herramienta que tenemos para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa», ha asegurado el director del programa CaixaProinfancia, Albert Rodríguez.

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia.

Material escolar para empezar el curso en igualdad

En este contexto y con motivo de la vuelta al cole, el programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas - infantil, primaria y secundaria- con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada edad.

Romper el ciclo de la pobreza mediante la educación

En España, 1 de cada 3 niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social. CaixaProinfancia trabaja desde hace 17 años para romper el círculo de la pobreza heredada y promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en contextos desfavorecidos.

El programa pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan. Todo ello, con un objetivo común: fomentar la igualdad de oportunidades entre quienes parten de una situación más vulnerable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años
  7. 7

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  8. 8

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  9. 9 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  10. 10 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fundación 'La Caixa' apoya a más de 135 menores en situación de vulnerabilidad en Asturias

Fundación &#039;La Caixa&#039; apoya a más de 135 menores en situación de vulnerabilidad en Asturias