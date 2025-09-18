Fundación Caja Rural de Asturias compra como sede parte de un histórico edificio de Oviedo

Fundación Caja Rural de Asturias quiere estar cada vez más presente en la sociedad de la región y ahora lo hará desde un histórico edificio ... del centro de la capital del Principado. La entidad ha adquirido un importante espacio en un inmueble de la calle San Francisco, frente al Rectorado de la Universidad de Oviedo, para establecer su sede central. En concreto, ha comprado 400 metros cuadrados del local comercial, además de otros 800 de la nave posterior, que tiene una bóveda de hormigón. Esa ubicación, en su momento, acogió un centro cultural de Fundación Cajastur.

Con esta operación, las nuevas dependencias suman más de 1.200 metros cuadrados en un edificio que forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Construido en 1915 por el arquitecto Julio Galán y posteriormente intervenido por profesionales de reconocido prestigio como Francisco Casariego, Joaquín Vaquero Palacios e Ildefonso Sánchez del Río, constituye un ejemplo destacado del legado urbano de Oviedo.

Explican desde la Fundación que la nueva sede se concibe como un espacio para dar vida al territorio y con ella se reafirma su propósito de seguir construyendo, junto a personas y entidades, «un futuro sostenible y lleno de oportunidades para Asturias, porque queremos crecer donde hemos nacido». Por tanto, el espacio no será únicamente un lugar de trabajo, sino también un punto de encuentro. En él se reunirán las comunidades que la entidad impulsa: jóvenes becados para realizar sus estudios y carreras en investigación, emprendedores, compañías comprometidas con la sostenibilidad y promotores de proyectos de impacto. «Será un espacio para mostrar resultados, generar sinergias y seguir innovando en beneficio del territorio», explican.

El proyecto arquitectónico para albergar la sede está siendo desarrollado por el estudio del Arquitecto Rogelio Ruiz, doctorado por la universidad de Valladolid con una larga trayectoria tanto en proyectos como en la académica. Junto con su socio Macario Astorga, han obtenido numerosos reconocimientos, y ha realizado obras destacadas como el edifico 'Le Peuple' de Bruselas, que fue la sede del Principado en la capital europea; el Museo del Hórreo en Bueño o el Museo de la Pesca en Candás, entre otras, así como obras de restauración de edificios históricos como la Casa Rectoral de Mieres, el Museo Casa Duro, o el Palacio Figaredo.

Con esta operación FundaciónCaja Rural de Asturias da un paso más. Desde su relanzamiento en 2024, la entidad ha intensificado su compromiso con el desarrollo económico y social del territorio, estructurando su actividad en cuatro ejes estratégicos: sostenibilidad, innovación y talento, ciencia e inversión de impacto.