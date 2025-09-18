El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Carro, responsable de Marketing y Comunicación de la Fundación Caja Rural de Asturias; Fernando Martínez, presidente; Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias, y Eva Pando, directora de la Fundación. E. C.

Fundación Caja Rural de Asturias compra como sede parte de un histórico edificio de Oviedo

Se trata de un espacio de 1.200 metros cuadrados en la calle San Francisco, que en su momento ocupó un centro cultural de Fundación Cajastur

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:04

Fundación Caja Rural de Asturias quiere estar cada vez más presente en la sociedad de la región y ahora lo hará desde un histórico edificio ... del centro de la capital del Principado. La entidad ha adquirido un importante espacio en un inmueble de la calle San Francisco, frente al Rectorado de la Universidad de Oviedo, para establecer su sede central. En concreto, ha comprado 400 metros cuadrados del local comercial, además de otros 800 de la nave posterior, que tiene una bóveda de hormigón. Esa ubicación, en su momento, acogió un centro cultural de Fundación Cajastur.

