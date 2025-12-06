Garamendi denuncia que el mayor absentismo laboral se concentra «los viernes y lunes»

El absentismo laboral se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para los empresarios. Desde las compañías tienen claro que el propio sistema ... es ineficiente a la hora de solucionar las situaciones de incapacidad temporal, que en el 70% de los casos se resuelven cuando llega la inspección obligatoria a los 18 meses de baja. Pero también hay una parte que achacan a la «falta de una cultura del trabajo» que consideran que se ha extendido a muchas capas de la sociedad. Y, en este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, puso ayer el dedo en la llaga al denunciar que la mayoría de las jornadas de absentismo se concentran «los viernes y los lunes». O, lo que es lo mismo, una acusación velada a que hay quienes aprovechan para alargar los fines de semana alegando un estado de enfermedad. Las «'bajaciones'», como las denominó Lorenzo Amor, presidente de ATA (la patronal de autónomos).

«El absentismo es el gran problema que tenemos. En España, 1,6 millones de trabajadores faltan en su puesto cada día cuando hace un año eran 1,4. Los menores de 35 años computaron nueve millones de días trabajados menos en 2024 y sabemos que muchos de esos días son viernes y sábados», reflejó Garamendi en el transcurso de la primera cumbre empresarial organizada por SEA Empresas Alavesas en Vitoria.

Todas las voces presentes en dicha cita se sumaron a esta percepción de que las bajas por incapacidad temporal se están convirtiendo en un lastre severo en la competitividad de las compañías. «Somos líderes en absentismo y no nos apetece porque necesitamos trabajadores comprometidos», señaló la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe.

La clave El líder de los empresarios cree que falta «cultura del esfuerzo» y actitud para cubrir trabajos vacantes

El máximo representante del empresariado aseguró que estas incapacidades temporales tienen un reflejo monetario, con un coste anual de 32.000 millones de euros. La mitad, 16.000 millones, recae en las propias empresas y el otro 50% corre a cargo de las cuentas del Estado. «Todo ese dinero se podría destinar a otras cosas, como la innovación», indicó el líder de la CEOE.

A la hora de buscar talento, Garamendi remarcó que también hay que apostar por un «cambio cultural» para que el trabajador demuestre una mayor implicación con su compañía, lo que se traduce en más «confianza y estabilidad». Reclamó una mayor «cultura del esfuerzo y actitud» porque «los tres millones de parados reales» que hay en España podrían ayudar a cubrir las vacantes en sectores como hostelería, construcción y transporte.