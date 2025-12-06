El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Garamendi denuncia que el mayor absentismo laboral se concentra «los viernes y lunes»

El presidente de la CEOE asegura que 1,6 millones de personas faltan cada día a sus trabajos en 2025, 200.000 más que en 2024

B. Mallo

Vitoria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:22

El absentismo laboral se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para los empresarios. Desde las compañías tienen claro que el propio sistema ... es ineficiente a la hora de solucionar las situaciones de incapacidad temporal, que en el 70% de los casos se resuelven cuando llega la inspección obligatoria a los 18 meses de baja. Pero también hay una parte que achacan a la «falta de una cultura del trabajo» que consideran que se ha extendido a muchas capas de la sociedad. Y, en este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, puso ayer el dedo en la llaga al denunciar que la mayoría de las jornadas de absentismo se concentran «los viernes y los lunes». O, lo que es lo mismo, una acusación velada a que hay quienes aprovechan para alargar los fines de semana alegando un estado de enfermedad. Las «'bajaciones'», como las denominó Lorenzo Amor, presidente de ATA (la patronal de autónomos).

