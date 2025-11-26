El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fisioterapeutas atienden a dos pacientes. R. Gutiérrez

Los sindicatos niegan que haya «un absentismo desbocado» en Asturias

CC OO insta a Fade a preocuparse por «la altísima siniestralidad» y UGT acusa a la patronal de mezclar términos «de manera torticera»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:29

«No es cierto que haya un absentismo que esté desbocado ni que sea preocupante en Asturias. Lo que hay, en todo caso, son ... trabajadores y trabajadoras usando sus derechos». El secretario de Acción Sindical de CC OO de Asturias, Damián Manzano, respondió este miércoles a la alerta lanzada el martes por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) sobre el absentismo en la región –las bajas por enfermedad común crecieron un 49,24% entre 2018 y 2024 en la región, hasta los 116.101–, una cuestión que preocupa a la patronal y en la que incidió en una jornada monográfica. Uno de esos derechos es «poder disfrutar tanto de los permisos que están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos como cuando uno tiene una situación de salud que le impide ir a trabajar poder estar recuperándose en su casa».

