Los sindicatos niegan que haya «un absentismo desbocado» en Asturias

«No es cierto que haya un absentismo que esté desbocado ni que sea preocupante en Asturias. Lo que hay, en todo caso, son ... trabajadores y trabajadoras usando sus derechos». El secretario de Acción Sindical de CC OO de Asturias, Damián Manzano, respondió este miércoles a la alerta lanzada el martes por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) sobre el absentismo en la región –las bajas por enfermedad común crecieron un 49,24% entre 2018 y 2024 en la región, hasta los 116.101–, una cuestión que preocupa a la patronal y en la que incidió en una jornada monográfica. Uno de esos derechos es «poder disfrutar tanto de los permisos que están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos como cuando uno tiene una situación de salud que le impide ir a trabajar poder estar recuperándose en su casa».

En este sentido, Manzano hizo hincapié en que «no hay absentismo en el cual, de forma injustificada, las personas trabajadoras no estén asistiendo a sus puestos». A su juicio, la preocupación de las empresas debería centrarse en «las altísimas tasas de siniestralidad laboral sobre las cuales no estamos oyendo por su parte ni una sola declaración cuando nos tenemos que ver un día sí y otro también con accidentes que están costando vidas». Así, subrayó que «no se puede criminalizar el uso de derechos que no son absentismo» y que la atención debería ponerse en mantener la salud de los trabajadores y minimizar los riesgos.

Por su parte, el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, afeó a Fade que «mezcle de manera torticera la salud laboral con el absentismo». No se trata de que las mutuas puedan colaborar también en la gestión de los casos de salud mental, como pide Fade, sino de «prevenir que la gente enferme» y para ello es necesario realizar evaluaciones de riesgos psicosociales, apuntó. Solo con estas pruebas es posible detectar «si hay problemas en el trabajo, si hay situaciones de estrés, de sobrecarga, si hay mal ambiente, si hay malas relaciones laborales...», recalcó Lanero.

En definitiva, solo con estas revisiones se puede prevenir que «los trabajadores enfermen y caigan en depresiones y que así no tengan que ir al médico». Pero «no tiene ningún sentido mezclar esto con el absentismo». Solo mejorarán los datos de las bajas, puntualizó el secretario general de UGT Asturias, si se hace «prevención de salud laboral, de salud mental de los trabajadores en las empresas».