El Gobierno impulsa el mayor plan del automóvil para ganar 120.000 millones en 2030

«Hay que construir coches tan competitivos como permite nuestro talento y lo suficientemente económicos para que los españoles se los puedan permitir». El presidente ... del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró la presentación del Plan Auto 2030, la mayor estrategia conjunta del Ejecutivo con toda la industria para poner objetivos, regulación e impulso de un sector que supone el 10% del PIB de nuestro país. Los coches eléctricos chinos están expandiéndose a gran ritmo, por lo que Sánchez recordó que España «no solo tiene que construir los mejores coches, que también, sino también venderlos».

El plan Moves III ha financiado la compra de 170.000 coches eléctricos, las ventas se han duplicado en 2025 respecto a las del año pasado, pero Sánchez reconoció que «venimos de puntos muy bajos» y que «pese a la gran inversión en puntos de recarga, falta infraestructura y sobra burocracia».

«Aceptemos que en la carrera del vehículo eléctrico hay un país mucho más avanzado que España. Seamos humildes y que nos enseñen a transformar el sector». El presidente de la patronal automovilística Anfac tiene claro que China lleva la delantera, pero definió la importancia del sector en España y el nuevo plan que pretende pasar de los 85.000 a los 120.000 millones de valor de la industria en 2030. El objetivo es llegar a una producción de 2,7 millones de coches 100% electrificados y dar empleo a 1,9 millones de personas.

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, aseguró que el sector de la automoción está en pleno proceso de transformación: «O nos podemos a ello o perderemos parte del sector», aseguró. En cifras, Brustenga detalló que está en juego un tercio de valor del sector, si se pone el foco en apoyar esta industria se puede ganar un 33% de valor, pero si se desaprovecha la oportunidad, se perderá ese mismo porcentaje.

La crítica del sector es que el plan contara con dotación presupuestaria. El presidente de la patronal Anfac, Josep María Recasens, afirmó hace unos días que sin responsables, objetivos y presupuesto el plan sería «un simple panfleto o informe». En su intervención en el acto celebrado este miércoles en el Ministerio de Industria, Recasens hizo hincapié en que «no hay tiempo que perder» y que los 85.000 millones de valor actual del sector alcanzado después de 40 años se puede perder muy rápido.

Un sector que genera el 10% del PIB y que actualmente afronta «más retos que nunca y todos a la vez». Por ello, el presidente de Anfac destacó que el futuro del vehículo «va de tecnología» por lo que hay que subirse a la ola de innovación. «Es un nuevo deporte y nosotros en España estamos acostumbrados a jugar en el primer mundo, no se puede dejar a nadie atrás», indicó. España a día de hoy genera en su totalidad 85.000 millones de valor agregado bruto y más del 95% está en la cadena de valor del vehículo de combustión, pero el mundo está moviéndose al eléctrico. «No nos equivoquemos, esto no va de vender coches, eso pasará siempre, la pregunta es si queremos ser solo un mercado donde se venden vehículos o un referente industrial y tecnológicos donde se fabriquen vehículos, está en riesgo todo el ecosistema», destacó Recasens.