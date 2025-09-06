Las grandes superficies se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes

No es solo la agricultura, el metal o la construcción. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) se suma al llamamiento para ... atraer personal extranjero ante la falta de profesionales. Esta organización integra a 23 de las firmas más importantes del país, la mayoría con presencia en Asturias, como Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin o Mediamarkt, con más de 7.400 tiendas y 236.000 empleados. Sin embargo, avisa de que cada vez hay un mayor desajuste de talento.

Según un informe realizado por esta patronal junto con Manpower, en 2023, en España se quedaron 148.000 puestos sin cubrir, un 44% más desde antes de la pandemia. Al comercio mayorista y minorista le correspondían 16.000 de ellos. El análisis va más allá y apunta que ocho de cada diez empresas de la distribución tiene problemas para incorporar los perfiles que necesita, principalmente, los destinados a funciones operativas básicas, como secciones de ultrafrescos o mantenimiento, y también técnicos clave para el desarrollo estratégico, que dominen los ámbitos de tecnologías de la información, logística, omnicanalidad o sostenibilidad.

Esta situación no es ajena a Asturias. Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) se apunta a una dificultad generalizada y ya se ha advertido de la escasez de profesionales cualificados que afecta a muchos sectores de la economía, entre ellos el de la distribución alimentaria. El problema tiene distintas vertientes. Por un lado, existe un problema de relevo generacional, con la entrada en el mercado de muchos menos jóvenes que los trabajadores que se jubilan.

Y la previsión es que esto se agrave y que en la próxima década, en el Principado, solo acceda uno por cada cuatro que se retiren. Pero también hay problemas de expectativas laborales relacionadas con la conciliación y los salarios y de formación. Los horarios del sector no resultan atractivos y algunos perfiles son mucho más complicados de cubrir.

Unidad de mercado

Ante esta situación, desde Anged apuntan diversas recetas, entre ellas, la necesidad de diseñar itinerarios formativos alineados con el sector, profesionalizarlo, adaptar prácticas de la Formación Dual para que tengan mayor retorno en empresas y alumnos y más apoyo a los programas de formación interna. Pero también ve «imprescindible la coordinación autonómica en la formación» para lograr una unidad de mercado, ya que la fragmentación actual «supone un alto coste en términos de gestión y económicos».

Y urge incorporar profesionales extranjeros «para dar respuesta al desajuste demográfico y del mercado laboral». En este contexto, critica que el acceso de trabajadores foráneos se vea dificultada por largos procesos burocráticos en aspectos como la homologación de certificados o el mismo sistema de habilitación para el empleo. «Estas barreras frenan el potencial acceso a nuestro mercado de nuevos profesionales», lamenta esta organización. Se suma así a otros sectores que llevan años reclamando mayores facilidades para atraer mano de obra de otros países, como en Asturias piden, sobre todo, la construcción y el metal.

Un reciente informe del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), que incluye una encuesta a las compañías del comercio de la región, revela que un 35% de estas tienen necesidades de contratación, en casi el 40% de los casos por un motivo de falta de relevo generacional. El tejido asturiano está formado mayoritariamente por pymes y micropymes, en muchos casos negocios familiares que echan el cierre con la jubilación del propietario.

No obstante, el 45% justifica sus dificultades por la escasez de candidaturas disponibles, que considera un motivo de «mucha» importancia a la hora de no lograr cubrir sus vacantes. Le siguen la carencia de formación y la falta de experiencia de los aspirantes. Según el análisis de sus respuestas, hacen falta profesionales en varios puestos clave como personal de comercio, dependientes, encargados de tienda, diseñadores, electrotécnicos, instaladores de muebles de cocina y carniceros, «donde coinciden una alta urgencia, un volumen elevado y una gran dificultad para cubrir las vacantes».

Apunta el Sepepa que, en general, se observa que la mayoría de estos puestos requieren formación profesional o para el empleo, y en muchos casos experiencia previa, aunque no se suelen exigir idiomas, salvo en ocupaciones específicas. «Llama la atención que gran parte de los perfiles más urgentes y difíciles son de carácter técnico o comercial, y no requieren estudios universitarios», expresa el informe.

Alta urgencia

En cuanto a la logística ligada al comercio, hay puestos con bajo volumen de contratación, pero una alta urgencia, como el de técnico de operaciones, que requiere formación profesional, experiencia y dominio del inglés. Mientras, el perfil de repartidor no implica formación, pero también se identifica como de difícil cobertura. Otros complejos de cubrir son los de jefe de equipo e ingeniero de sistemas logísticos.

Explica, además, el análisis que el sector presenta una diversidad de problemáticas que varían en función del negocio. Así, en supermercados, sobre todo, se necesita personal especializado en carnicería, pescadería, elaborados y precocinados y deshuesadores; mientras que en el comercio al por menor se requieren habilidades de venta y atención al cliente, competencias digitales, gestión de comercio y microempresas o incluso competencias básicas empresariales. En el ámbito del transporte y la logística, las necesidades pasan, sobre todo, por la digitalización y las nuevas tecnologías.

En esta coyuntura de elevada demanda se da también otro fenómeno, que es el de la alta rotación, con facilidades de inserción y una buena valoración de los certificados profesionales o la Formación Profesional, concluye el Sepepa.