Las grandes superficies se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes

El 35% de las empresas del comercio en Asturias tiene necesidades de contratación y el 45% de estas remite a la falta de candidatos

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:40

No es solo la agricultura, el metal o la construcción. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) se suma al llamamiento para ... atraer personal extranjero ante la falta de profesionales. Esta organización integra a 23 de las firmas más importantes del país, la mayoría con presencia en Asturias, como Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin o Mediamarkt, con más de 7.400 tiendas y 236.000 empleados. Sin embargo, avisa de que cada vez hay un mayor desajuste de talento.

