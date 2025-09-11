Iberdrola refuerza su presencia en la filial de Brasil con una inversión de 1.880 millones

Iberdrola se refuerza en Brasil y en el negocio de redes, su gran apuesta en el nuevo plan estratégico que presentará este próximo día 24 ... de septiembre. La eléctrica ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de la participación que su socio Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) tenía en su filial Neoenergia, consolidando su posición como accionista mayoritario. En concreto, compra su 30,29% con lo que eleva su presencia al 84%.

El precio acordado, de 32,5 reales por acción, supondrá un desembolso de 11.950 millones de reales brasileños, aproximadamente 1.880 millones de euros. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y se espera que se cierre en los próximos meses.

La compra se produce en un momento de agitación para Iberdrola, después de que Trump haya maniobrado para retirarle los permisos de dos parques eólicos marinos en Estados Unidos dentro de su cruzada contra la energía verde. Precisamente con esta operación Iberdrola crece en el negocio de redes, que se ha consolida como su gran apuesta en el actual contexto. Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras (en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia) y 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer grupo de distribución del país por número de clientes.

Neoenergia se convirtió en 2024 en la empresa que más fondos destinó a infraestructuras básicas en todo el país, gracias a las inversiones realizadas por más de 9.800 millones de reales (1.540 millones de euros) para expandir, renovar, mantener y automatizar su red.

En los próximos años, relata 'El Correo', la compañía afronta unas perspectivas de fuerte crecimiento gracias al incremento esperado de las inversiones en Redes reguladas con marcos regulatorios incentivadores.

La excelencia operativa de las distribuidoras de Neoenergia quedó reflejada recientemente en los premios de ABRADEE, la asociación de distribuidoras del país, en los que dos de sus compañías (Neoenergia Cosern, en Rio Grande do Norte, y Neoenergia Elektro, en Sao Paulo y Matto Grosso do Sul) fueron la primera y la segunda en la categoría de «Mejor empresa».

Con esta operación, Iberdrola da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento basada en el negocio de redes eléctricas, en el que cuenta con 1,4 millones de kilómetros de líneas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España.