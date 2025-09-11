El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Iberdrola refuerza su presencia en la filial de Brasil con una inversión de 1.880 millones

La operación consolida su apuesta por el negocio de redes cuando Trump maniobra para retirarle dos permisos para parques eólicos marinos en EEUU

Ana Barandiaran

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:29

Iberdrola se refuerza en Brasil y en el negocio de redes, su gran apuesta en el nuevo plan estratégico que presentará este próximo día 24 ... de septiembre. La eléctrica ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de la participación que su socio Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) tenía en su filial Neoenergia, consolidando su posición como accionista mayoritario. En concreto, compra su 30,29% con lo que eleva su presencia al 84%.

