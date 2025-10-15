El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instalaciones de El Tallerón, en Gijón, donde se ubicará la futura fábrica de blindados que Indra está construyendo. P. Ucha
Industria de defensa en Asturias

Indra se hace con dos contratos de 3.000 millones para los blindados que quiere fabricar en Asturias

Santa Bárbara dice que «iniciará conversaciones» con la multinacional para colaborar en el desarrollo de los programas a los que también aspiraba

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:29

El Gobierno aprobó ayer tres reales decretos para la concesión de 6.890 millones de euros en préstamos al 0% para las 18 iniciativas ... de modernización militar que aún no contaban con prefinanciación. Indra ha resultado la gran ganadora en esta ronda de licitaciones y se ha hecho con dos contratos especialmente relevantes, centrados en la fabricación de vehículos blindados.

elcomercio Indra se hace con dos contratos de 3.000 millones para los blindados que quiere fabricar en Asturias

