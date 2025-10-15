Indra se hace con dos contratos de 3.000 millones para los blindados que quiere fabricar en Asturias

El Gobierno aprobó ayer tres reales decretos para la concesión de 6.890 millones de euros en préstamos al 0% para las 18 iniciativas ... de modernización militar que aún no contaban con prefinanciación. Indra ha resultado la gran ganadora en esta ronda de licitaciones y se ha hecho con dos contratos especialmente relevantes, centrados en la fabricación de vehículos blindados.

En concreto, la multinacional se ha adjudicado el programa de 'Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II, ATP Ruedas' y el de 'Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II, ATP Cadenas', destinados a modernizar los sistemas de artillería autopropulsada del Ejército de Tierra. Ambos programas han sido adjudicados a la UTE que conforman Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) –que también tiene presencia en Asturias– y, en conjunto, contarán con una prefinanciación de 3.002 millones de euros (1.181 millones el primero, para 214 unidades, y 1.821 el segundo, para 86 vehículos).

Estos dos programas suponen el inicio de la andadura del grupo en el negocio de la fabricación de vehículos blindados tras la compra de El Tallerón para convertirlo en una fábrica de plataformas terrestres bajo el paraguas de su nueva división: Indra Land Vehicles. No obstante, la empresa que preside Ángel Escribano también se ha adjudicado la fabricación de 32 vehículos lanzapuentes sobre ruedas por 190 millones de euros. Un tipo de blindado que sirve como apoyo para otros vehículos, como los VCR 8x8 Dragón que actualmente se fabrican en Trubia por Tess Defence (consorcio liderado por Indra en el que participan también Santa Bárbara, Sapa y EM&E) y cuya integración final se realizará en Gijón una vez que la planta esté terminada.

Esos tres no son ni mucho menos los únicos programas con los que se ha hecho. En concreto, el 96% de las licitaciones ha ido a parar a Indra, ya sea de forma directa o a través de las uniones temporales de empresas (UTE) en las que participa. Desde la multinacional española anunciaron ayer que, como consecuencia de dichas adjudicaciones, generará más de 3.000 empleos directos. «Los planes que está previsto que acompañen a estos programas, una vez que se formalicen, tendrán un impacto directo en el tejido industrial» de Asturias y de otras comunidades autónomas, avanzó ayer la compañía en un comunicado.

Se da la circunstancia de que Santa Bárbara Sistemas (SBS), la compañía que gestiona la fábrica de armas de Trubia, aspiraba a dos de esos contratos. En concreto, la filial española de General Dynamics anhelaba las licitaciones de los 'ATP Cadenas' –para el que propone su prototipo Némesis, desarrollado en Asturias– y de los lanzapuentes. En ese sentido, ayer anunció que «iniciará conversaciones con Indra en los próximos 15 días» con el fin de «desarrollar el Plan Industrial y Tecnológico asociado a los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria». Asimismo, subrayó que su propuesta «es la única basada en un modelo de cooperación, experiencia y tracción de todo el sector, incluyendo a todos sus socios en España: Sapa, EM&E e Indra.

SBS, en cualquier caso, se adjudicó la actualización del blindado Pizarro –que se realizará en Sevilla–, utilizado por el Ejército de Tierra, por 176 millones de euros. La compañía calificó también de «muy positivo el impulso definitivo al VAC (Vehículo de Apoyo a Cadenas) a través de Tess Defence», con un préstamo de 788 millones.