Indra promete al Ministerio de Defensa entregar «bastantes» unidades del VCR 8x8 Dragón este mismo año

C. G-O / E. P.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, anunció ayer que la intención de la multinacional es entregar este año al Ministerio ... de Defensa «bastantes» unidades del blindado 8x8 Dragón, el vehículo fabricado en Trubia por el consorcio Tess Defence –que lidera la propia multinacional junto a Escribano, Sapa y Santa Bárbara–, que es el adjudicatario del contrato de 2.000 millones de euros para la producción de dichos vehículos.

Al mismo tiempo, señaló que los continuos retrasos que ha sufrido el programa –para 2024 se habían comprometido 92 unidades– han permitido afinar determinados aspectos de este vehículo fabricado en gran parte en Trubia. No obstante, evitó concretar el número que se entregará al Ejército.

De los Mozos, que realizó estas declaraciones durante su participación en el foro 'Wake Up Spain', abordó también los planes de Indra para hacerse un hueco en el sector de los vehículos militares terrestres –hasta ahora, la compañía no ha fabricado ninguno– a través del lanzamiento de una nueva filial: «Va a ser uno de los ejes que más va a crecer en Europa y España hoy no tiene capacidades de (fabricación de) vehículos de tierra con empresas españolas. Tenemos un consorcio (en referencia a Tess Defence), estamos trabajando en el 8x8, pero hasta ahora esas capacidades han sido empresas de fuera de la comunidad europea y creo que es loable que España quiera desarrollar esas capacidades», informó Europa Press.

«Tener la capacidad es loable»

De este modo, el directivo hacía referencia indirecta a Santa Bárbara Sistemas (SBS), principal fabricante de blindados del país, que gestiona las fábricas de Trubia y de Alcalá de Guadaíra y filial de la contratista estadounidense General Dynamics (GD). La convicción de Indra es acceder a ese mercado y por eso ha tratado de comprar SBS a través de una operación rechazada por la matriz. De hecho, las presiones del Gobierno a través de la firma española –de la que posee un 28% a través de la SEPI– han tensado tanto las relaciones que GD ha amenazado con llevarse las licencias y patentes a Alemania, lo que afectaría a la capacidad de España para construir blindados.

Ese importante déficit industrial es el motivo por el que el Ejecutivo quiere, a través de Indra, entrar de lleno en la fabricación de blindados. «Tener esa capacidad, tanto en modernización, vehículos ligeros y pesados, es loable y por eso estamos trabajando», señaló De los Mozos. En esa línea, puso como ejemplo que en el marco de la invasión rusa de Ucrania se han destruido unos 10.000 blindados y que «muchas Fuerzas Armadas europeas» no han renovado sus vehículos en los últimos 20 años.

El papel de 'El Tallerón'

La negativa de GDde deshacerse de las capacidades productivas de SBS hizo que Indra buscase alternativas y, por eso, está a punto de cerrar la compra de El Tallerón para –previa transformación de la planta– construir blindados en Gijón.

«Hombre, si la plataforma la hacen a la derecha... hacer otra fábrica a la izquierda (en relación a las fábricas de Trubia y la de 'El Tallerón'), ¿tiene sentido? ¿No tendría más sentido? (en referencia a que Indra compre Trubia) Pues es una hipótesis industrial. ¿Que esa hipótesis no sale? Pues habrá otras hipótesis. Y nosotros como industriales estamos viendo la mejor hipótesis que dé valor añadido a nuestro proyecto de desarrollar nuestras capacidades industriales», concluyó De los Mozos.