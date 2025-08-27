El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Planta de Stellantis en Figueruelas. EFE

La industria del motor presiona por carta a Bruselas para acabar con la prohibición de coches de combustión en 2035

La patronal de los fabricantes consiguió a principios de año que la UE revisara la normativa de emisiones. El 12 de septiembre se reunirán

José A. González

José A. González

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:05

La industria automovilística europea se planta ante Bruselas. Los fabricantes y proveedores del sector han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, ... Ursula von der Leyen, en la que reclaman revisar los planes comunitarios de descarbonización y, en particular, la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035.

