Rodolfo Gutiérrez (Cátedra Retos de Innovación), José Ignacio Conde-Ruiz (CES), Begoña Cueto (Cátedra Evaluación de Políticas de Empleo), Antón Costas (CES), Carmen Benavides (decana Facultad de Economía y Empresa), Ana Jorge (GAM) y Holm-Detlev Köhler (Universidad de Oviedo).
Informe del Consejo Económico y Social (CES)

«La Inteligencia Artificial no sustituye el empleo, sino que es un complemento»

Uno de cada cuatro puestos de trabajo en Asturias está expuesto a esta herramienta, según un informe del Consejo Económico y Social (CES)

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:18

La aparición de la Inteligencia Artificial (IA) ha sido tan repentina como inesperada y, como ocurre con cada revolución tecnológica, uno de los principales ... temores es el impacto socioeconómico que pueda tener, especialmente en el ámbito laboral. Precisamente por eso, el Consejo Económico y Social presentó ayer en la Universidad de Oviedo un documento sobre esta cuestión en el que se desprende que esta herramienta, más que presentar un peligro, supone una oportunidad.

