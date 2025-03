María Calvo (Gijón, 1975) insiste en que su estilo de liderazgo es «de elegancia y seriedad», pero en esta entrevista endurece el tono ante ... aquellos, señala, «que quieren convertir esta precampaña en una batalla de gallos». Se presenta a la reelección como presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) para, apunta, culminar el trabajo iniciado en 2021. Cuenta con el respaldo de la construcción –actividad a la que ella misma pertenece–, el metal, el transporte de viajeros y organizaciones de otros sectores, como el Clúster TIC, lo que «demuestra que se han sentido representadas, atendidas y escuchadas durante estos cuatro años». El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, también quiere concurrir a las elecciones. Si ambos consiguen los avales necesarios, medirán sus fuerzas en las urnas el 11 de abril.

–Los efectos de una pandemia, dos guerras, la inflación y los tipos de interés disparados… Después de cuatro años tan intensos, ¿de dónde saca las ganas para seguir al frente de Fade?

–Es verdad que han sido cuatro años intensos, pero, pese a todas las dificultades que hemos tenido, queda la satisfacción por las cosas importantes que hemos logrado. En primer lugar, hemos puesto encima de la mesa y en el debate político los temas que de verdad importan a los empresarios. Recuerdo que, cuando llegué a la presidencia de Fade, asuntos como la dificultad de encontrar personal, la burocracia y la fiscalidad casi no se trataban. Y uno de mis objetivos fundamentales fue poner a la empresa en el centro de las decisiones políticas. Queremos completar la labor que iniciamos, ya que quedan cosas por hacer o por terminar. También me presento porque soy empresaria y vivo los problemas de los empresarios todos los días, y soy una convencida de que con mejores empresas tenemos una región mejor.

–Ferreira le achaca que adelantara las elecciones para dificultar que hubiera más candidatos. ¿Qué le responde?

–Eso es retorcer la realidad. El mandato acababa como muy tarde en julio por una circunstancia excepcional debido a un adelanto anterior, y en ningún caso me planteé unas elecciones en verano. Con lo cual, todos sabíamos que había comicios este año y, como máximo, podía haber tardado mes y pico más en convocarlos. Creo que es absolutamente irrelevante y, repito, entender esto como una maniobra es retorcer la realidad.

–¿Cambió de opinión en pocos días respecto a las elecciones como dice la otra candidatura?

–No cambié de opinión en ningún momento, lo único que dije y mantengo es que un proceso electoral en una federación empresarial tiene que ser como está siendo este, democrático y dando oportunidad a todos para participar. Pero no podemos estar seis meses de campaña electoral, sobre todo porque Fade necesita un gobierno para tener estabilidad.

–¿Está siendo un proceso electoral turbulento?

–Resulta llamativo que quieran convertir esta precampaña en una batalla de gallos. No lo consentiré. Pero parece claro que sus intereses van más allá de lo que representa Fade. No vamos a entrar en disputas innecesarias que solo embarran el terreno de juego. No creo que debamos entrar en el fango, que es lo que precisamente criticamos de la parte política. No sé si esto es a lo que el otro candidato se refiere cuando dice que me gusta el vals y a él más el rock and roll. Si se refiere a que me gusta la elegancia y no el ruido, tiene razón. Pero, sobre todo, me gustan las orquestas corales bien dirigidas y con una partitura que conduzca a las empresas asturianas a mejorar su competitividad y a hacerles la vida más fácil. Desde el mandato de Belarmino Feito hemos trabajado para convertir Fade en una organización independiente, con voz propia, rigor y exigencia. Ese avance es demasiado valioso para ponerlo en riesgo. No lo vamos a permitir. Nos jugamos demasiado.

–Si sale reelegida, ¿cuál es el objetivo prioritario para los próximos cuatro años?

–Lo prioritario en una federación empresarial es que las necesidades de los empresarios estén en primera línea de la agenda política. Es en lo que hemos trabajado y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué preocupa a los empresarios? Fundamentalmente, la falta de personas, en general, y formadas, en particular. Hemos conseguido avances, pero nos vamos a dejar la piel para seguir en ello. También nos preocupa la reducción de la burocracia, a la que hemos contribuido en algunas mejoras, pero queda mucho camino por recorrer. Así como tener una fiscalidad más competitiva, pero siempre sabiendo que somos representantes empresariales, no miembros del Gobierno. Otro caballo de batalla es la situación de nuestra industria, que está pasando por un periodo de transición e incertidumbre y hay que prestarle especial atención.

–¿Qué se puede hacer en el ámbito de una comunidad autónoma para reflotar la industria?

–Hay cuestiones que sí son autonómicas, algunas de regulación que tienen que verse con el sector industrial para saber cómo le afectan, sobre todo en materia medioambiental. Pero es cierto que especialmente estas cuestiones están en Madrid y en Europa, y por eso también hay que salir. Nosotros tenemos peso en CEOE, que también tiene interlocución con Bruselas. Yo personalmente he estado en contacto estos años con los eurodiputados españoles, pero pretendo ir más allá y reforzar esa presencia de Fade en Madrid y en Bruselas.

–¿Cree que las administraciones han hecho lo suficiente para incentivar a Arcelor a ejecutar sus inversiones en Asturias?

–Europa, en general, no ha sido lo suficientemente ágil para proteger a la industria estratégica y la siderurgia lo es. Nosotros llevamos años diciendo que se requería actuar y hacerlo con rapidez. Espero que las últimas medidas de verdad se concreten y logremos proteger a las industrias de Asturias.

«No dejaremos de exigir que Asturias compita en las mismas condiciones fiscales» –¿Es Asturias un infierno fiscal como dicen algunas voces? –Lo que pedimos es que los asturianos puedan competir en igualdad de condiciones en fiscalidad con otros territorios, y hoy en día esto no ocurre. El Gobierno dice muchas veces que la fiscalidad empresarial es la misma en toda España, pero las empresas no solo pagan el impuesto de Sociedades. Y desde luego que el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio tienen incidencia también en nuestra competitividad. Por tanto, nuestra reclamación inexcusable es que podamos competir en igualdad de condiciones. Es una exigencia que no dejaremos y lo haremos además con ánimo explicativo, pero reivindicativo a su vez. Porque estamos convencidos de que, además, no disminuiría la recaudación porque si bajaran los impuestos tendríamos más actividad económica y, por tanto, se recaudaría más. –Aunque ha abierto la variante de Pajares, ¿las infraestructuras siguen siendo un dolor de cabeza para los empresarios? –La apertura de la variante de Pajares fue un paso muy importante, pero desde luego no es el final del camino ni mucho menos. Un asunto en el que queremos seguir trabajando es el eje noroeste, para que nuestra zona de España no sea olvidada en la planificación de infraestructuras. Además, es necesario culminar la alta velocidad hasta Gijón y también los accesos al puerto, así como la ZALIA, que nos parece una zona logística fundamental para los próximos años. Y luego vertebrar también el territorio tanto con vías como la del suroccidente, a la que hay que dar solución, como con ferrocarril, con las cercanías, que también necesitan una puesta al día.

–La construcción ha mejorado sus cifras de actividad y empleo, pero ¿qué necesita para completar su recuperación?

–La construcción, como muchos sectores, tiene dos problemas que apuntaba antes. Uno es la falta de mano de obra, también la cualificada, y el otro es la burocracia. Lo que hay que hacer es una reducción drástica de la normativa en general. El año pasado se publicaron 1.300.000 páginas en España entre el Boletín Oficial del Estado y los de las comunidades autónomas. Esto es absolutamente indigestible para nadie. Hay que solventar esto, junto a una reforma de la Administración en la que prime la digitalización y en la que haya muchísima más agilidad y que esto no vaya en perjuicio de la seguridad. Respecto a la mano de obra, es necesario que los servicios públicos de empleo orienten y ayuden a la gente a encontrar un trabajo, que no solo se ocupen de mantener la prestación. Hay que ayudar, pero también exigir al desempleado que se forme y acompañarle para reincorporarse al mundo laboral. Además, hay que facilitar que los sectores donde es necesario puedan traer a trabajadores de fuera; siempre, por supuesto, de forma ordenada.

–Duro Felguera vende El Tallerón a Indra. ¿Qué le parece?

–Por una parte, es un balón de oxígeno para Duro Felguera y, por otra, se garantiza el empleo. Además, este proyecto y otros abren las puertas a un sector que, sin duda, está llamado a ganar peso en Europa y nos alegra que Asturias sea uno de los lugares de España y el continente donde vamos a tener esa industria de defensa. Es una buena noticia.

–Se proyectan otros dos centros más vinculados a la defensa, de Escribano y Tess Defence. ¿Se puede fiar la recuperación de la industria a este sector?

–No, no se puede fiar la recuperación exclusivamente a ninguno de los sectores industriales. En Asturias tenemos una industria diversa, competitiva y debemos luchar por mantenerla. Es muy buena noticia que la industria de defensa cada vez aporte más a ese tejido industrial, pero no podemos perder de vista la industria de capital asturiano que lleva muchos años aquí haciéndolo bien y que es a la que tenemos que ayudar intensamente. Y esta industria se puede beneficiar de otras tractoras como la de defensa. En Asturias tenemos un problema de tamaño de nuestras empresas, también en el sector industrial y hay que usar todos los mecanismos para ayudarlas a crecer.

–¿Qué propone para que las empresas ganen tamaño?

–Hemos creado en Fade la Oficina de Crecimiento Empresarial y en esta nueva etapa una de las líneas del programa va a ser intensificar este trabajo. Para ello, vamos a hacer un observatorio de la competitividad empresarial, escuchando a toda la industria, sabiendo qué es lo que realmente necesitan las empresas y cuáles son las medidas que más les afectan para ayudarlas a ganar tamaño y ser competitivas. Por otra parte, seguimos trabajando en que en Asturias exista la financiación necesaria para los proyectos empresariales. Los fondos europeos han sido una oportunidad, aunque quizás esperábamos más, y ahora hay que ver qué otros mecanismos de financiación pueden tener nuestras empresas.

–¿Vería con buenos ojos que Indra comprase Santa Bárbara Sistemas?

–Lo importante es que la industria de defensa crezca en Asturias y lo haga de la mano de empresas sólidas y con gran trayectoria en el sector. Le doy menos importancia al origen del capital.

–¿Qué modelo plantea usted para el sector del turismo?

–Queremos que sea un turismo de calidad y no de masas, conforme al modelo que tenemos. Trabajamos para que Asturias se posicione como ese turismo de experiencias en las ciudades, pero también en la zona rural. El turismo rural es muy importante y no ha crecido tanto como el urbano, y creo que ahí todavía se puede intensificar el esfuerzo. Se trata de hacer la promoción adecuada y contar con las empresas y los alojamientos turísticos asturianos, que son muchos, para diseñar toda esta estrategia. Otro sector que me gustaría destacar, porque las administraciones tienen que prestarle más atención, es el agro, que contribuye mucho a evitar el despoblamiento rural, además de a que tengamos alimentos de calidad y también a la exportación y a la imagen de Asturias en el exterior.

–¿Y el comercio?

–Hemos trabajado mucho con el sector durante este mandato porque está en un proceso de transformación muy rápido. Hemos ayudado al comercio, especialmente al pequeño, pero también a las medianas y grandes superficies, a que no cierre y a que se adapte a los cambios. Por ejemplo, hemos impulsado programas de digitalización, que han tenido muy buena acogida. En eso seguimos trabajando, y también en el relevo generacional, para intentar que esas tiendas no cierren; no solamente porque es un sector muy importante para el empleo y el PIB, sino porque da vida a nuestras ciudades.

–¿El centro que proyecta Costco en Siero es una amenaza para el comercio?

–Toda empresa que quiera instalarse en Asturias es bienvenida. Pero tengo la sensación de que últimamente ponemos las cosas más fáciles a los que vienen de fuera que a los que llevan años invirtiendo y generando empleo en nuestra región. Nuestro comercio, el pequeño, el mediano y el grande necesitan tanta o más atención y consideración.

–¿Es la concertación social propaganda como dice su rival?

–No. Siempre he dicho y mantengo que no hubiera firmado la concertación social si no fuera útil para las empresas. Hemos logrado medidas concretas y también hemos frenado otras que hubieran perjudicado nuestra competitividad. Una patronal no puede renunciar al diálogo, debemos sentarnos a la mesa y no ir con exigencias irrenunciables.